Головна Спорт Дорощук виграв медаль у Польщі, але нещадно розкритикував себе

Дорощук виграв медаль у Польщі, але нещадно розкритикував себе

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 22:16
Дорощук здобув бронзу на етапі Діамантової ліги в Польщі, але вважає це провалом
Олег Дорощук. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk

В Польській Сілезії пройшов етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Погляди українців були прикуті до сектору зі стрибків у висоту, де виступив Олег Дорощук.

Українець за підсумками змагань потрапив на подіум, повідомило "Суспільне".

Як виступив Дорощук

Український легкоатлет виборов бронзову медаль з результатом 2.28 м. Для Олега це п’ятий поспіль подіум на етапах Діамантової ліги.

Цього разу серед суперників були зірки світового рівня, такі як олімпійські чемпіони Геміш Керр і Джанмарко Тамбері, медаліст Олімпіади Шелбі Мак’юен, а також Ян Штефела, Джувон Гаррісон і Ромейн Бекфорд.

Змагання для Дорощука почалися впевнено — він долав усі планки до 2.22 м із перших спроб, займаючи проміжне третє місце. Після цього з боротьби вибув значний список конкурентів.

На висоті 2.25 м продовжили п’ятеро стрибунів, включно з Дорощуком, Керром, Гаррісоном, Бекфордом і Мак’юеном. На 2.28 м Мак’юен вибув, а Дорощук узяв висоту з третьої спроби, гарантувавши медаль після невдалої спроби Бекфорда на 2.30 м.

Фінальна боротьба за "золото" розгорнулася між Дорощуком, Керром і Гаррісоном. Олімпійський чемпіон Керр подолав 2.30 м із останньої спроби, здобувши перемогу з результатом 2.33 м, тоді як Дорощук і Гаррісон зупинилися на 2.28 м. Українцеві дісталася бронза через додаткові спроби на попередніх висотах.

Результати:

Геміш Керр (Нова Зеландія) — 2.33 м

Джувон Гаррісон (США) — 2.28 м

Олег Дорощук (Україна) — 2.28 м

Несподівана реакція Дорощука

Дорощук назвав свій результат "жахливим", зв’язавши це з відсутністю нормальних тренувань упродовж двох місяців через загострення старої травми коліна після етапу в Римі.

"Витиснув з себе 2.28 м, але жахливо. За технікою — відкат на два роки", — сказав Дорощук.

Легкоатлет розповів, що стрибкових і технічних занять не було зовсім, і саме відсутність технічних тренувань спортсмен вважає причиною слабшого результату.

Попри це, завойована бронза підняла його на шосте місце у рейтингу відбору до фіналу Діамантової ліги з 13 балами, що наразі є останньою прохідною позицією. Олег розраховує покращити форму до етапу в Брюсселі 22 серпня, адже там вирішиться, чи залишиться він у ТОП-6, чи зможе піднятися вище. Атлет припускає, що ще має шанс виправити помилки й згадати, як правильно стрибати.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх побила рекорд етапу Діамантової ліги в Польщі.

Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Олег Дорощук Збірна України з легкої атлетики
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
