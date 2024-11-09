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Довбик гратиме під керівництвом екстренера збірної Італії

9 листопада 2024 16:22
Станіслав Костюк - Редактор
Манчіні очолить Рому після звільнення Юрича
Артем Довбик у матчі за "Рому". Фото: Reuters/Alberto Lingria
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної України Артем Довбик зможе попрацювати вже із третім тренером з початку нинішнього сезону. Італійську "Рому" очолить відомий фахівець.

Найближчим часом керівництво "Роми" може оголосити про відставку Івана Юрича, повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

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У головного тренера "Роми" Івана Юрича залишилася остання нагода уникнути звільнення. У неділю, 10 листопада, "вовки" приймуть у Римі "Болонью". Якщо столична команда не зможе перемогти, керівництво клубу ініціює другу тренерську відставку за сезон.

Роберто Манчіні
Роберто Манчіні під час роботи. Фото: Reuters

"Рому" може очолити Манчіні

Новим головним тренером "вовків" може стати колишній наставник збірної Італії Роберто Манчіні, який привів національну команду до титулу чемпіонів Євро-2020. Його останнім місцем роботи була збірна Саудівської Аравії, з якої італійський фахівець нещодавно пішов.

У минулому Роберто Манчіні працював в Італії з "Інтером", "Фіорентиною" та "Лаціо", керував грою англійського "Манчестер Сіті" та турецького "Галатасарая". Він завоював 13 трофеїв у трьох різних країнах.

"Рома" посідає 12 місце у турнірній таблиці Серії А після 11 турів.

Нагадаємо, несподівано помер відомий український боксер В'ячеслав Узелков.

Український голкіпер Андрій Лунін зацікавив один із найпопулярніших клубів чемпіонату Італії.

Стала відома передбачувана причина розлучення із дружиною тренера воротарів донецького "Шахтаря" Андрія П'ятов.

Артем Довбик Роберто Манчіні ФК Рома (Рим) тренер футбол спорт

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