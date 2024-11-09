Манчини возглавит Рому после увольнения Юрича

Довбик будет играть под руководством экс-тренера сборной Италии
Форвард сборной Украины Артем Довбик сможет поработать уже с третьим тренером с начала нынешнего сезона. Италинскую "Рому" возглавит известный специалист.
В ближайшее время руководство "Ромы" может объявить об отставке Ивана Юрича, сообщил инсайдер Николо Скира.
У главного тренера "Ромы" Ивана Юрича осталась последняя возможность избежать увольнения. В воскресенье, 10 ноября, "волки" примут в Риме "Болонью". Если столичная команда не сумеет победить, руководство клуба инициирует вторую тренерскую отставку за сезон.
"Рому" может возглавить Манчини
Новым главным тренером "волков" может стать бывший наставник сборной Италии Роберто Манчини, который привел национальную команду к титулу чемпионов Евро-2020. Его последним местом работы была сборная Саудовской Аравии, из которой итальянский специалист недавно ушел.
В прошлом Роберто Манчини работал в Италии с "Интером", "Фиорентиной" и "Лацио", руководил игрой английского "Манчестер Сити" и турецкого "Галатасарая". Он завоевал 13 трофеев в трех разных странах.
"Рома" занимает 12 место в турнирной таблице Серии А после 11 туров.
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