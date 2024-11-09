Манчини возглавит Рому после увольнения Юрича

Артем Довбик в матче за "Рому". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Форвард сборной Украины Артем Довбик сможет поработать уже с третьим тренером с начала нынешнего сезона. Италинскую "Рому" возглавит известный специалист.

В ближайшее время руководство "Ромы" может объявить об отставке Ивана Юрича, сообщил инсайдер Николо Скира.

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У главного тренера "Ромы" Ивана Юрича осталась последняя возможность избежать увольнения. В воскресенье, 10 ноября, "волки" примут в Риме "Болонью". Если столичная команда не сумеет победить, руководство клуба инициирует вторую тренерскую отставку за сезон.

Роберто Манчини во время работы. Фото: Reuters

"Рому" может возглавить Манчини

Новым главным тренером "волков" может стать бывший наставник сборной Италии Роберто Манчини, который привел национальную команду к титулу чемпионов Евро-2020. Его последним местом работы была сборная Саудовской Аравии, из которой итальянский специалист недавно ушел.

В прошлом Роберто Манчини работал в Италии с "Интером", "Фиорентиной" и "Лацио", руководил игрой английского "Манчестер Сити" и турецкого "Галатасарая". Он завоевал 13 трофеев в трех разных странах.

"Рома" занимает 12 место в турнирной таблице Серии А после 11 туров.

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