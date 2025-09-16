Довбик ледь не пішов із Роми у відомий іспанський клуб

Довбик міг повернутися в Іспанію, але трансфер зірвався
Іспанський клуб "Бетіс" робив спроби орендувати форварда збірної України Артема Довбика в останні години літнього трансферного вікна. Керівництво команди висловило інтерес до форварда, який не входить у плани своєї нинішньої команди, і розглядало варіант з орендою, щоб посилити атаку.
Угоду ускладнив фінансовий аспект та конкуренція на ринку легіонерів, повідомляє El Gol Digital.
"Бетіс" прагнув посилити лінію атаки, але не зміг домовитися з іншою стороною про умови оренди, включно з сумою компенсації та участю у виплатах зарплати. Керівництво іспанського клубу залишилося зацікавлене в Артемі Довбику і може відновити переговори вже в зимове трансферне вікно, якщо ситуація на ринку дозволить.
Амбіції "Бетіса"
Форвард української збірної привертає увагу своєю результативністю та можливістю додати глибини атакувальному складу "Бетіса". При цьому "огірки", які прагнуть до повернення в єврокубки, мають намір стежити за грою Довбика в першій половині нинішнього сезону. Артем уже повернув довіру тренерського штабу "Роми" і отримає шанс проявити себе в основному складі.
"Реал Бетіс" посідає 10-те місце в турнірній таблиці Ла-Ліги після п'яти турів, у яких команда здобула лише одну перемогу.
