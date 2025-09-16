Довбик ледь не пішов із Роми у відомий іспанський клуб

Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/officialasroma/

Іспанський клуб "Бетіс" робив спроби орендувати форварда збірної України Артема Довбика в останні години літнього трансферного вікна. Керівництво команди висловило інтерес до форварда, який не входить у плани своєї нинішньої команди, і розглядало варіант з орендою, щоб посилити атаку.

Угоду ускладнив фінансовий аспект та конкуренція на ринку легіонерів, повідомляє El Gol Digital.

"Бетіс" прагнув посилити лінію атаки, але не зміг домовитися з іншою стороною про умови оренди, включно з сумою компенсації та участю у виплатах зарплати. Керівництво іспанського клубу залишилося зацікавлене в Артемі Довбику і може відновити переговори вже в зимове трансферне вікно, якщо ситуація на ринку дозволить.

Артем Довбик у збірній України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Амбіції "Бетіса"

Форвард української збірної привертає увагу своєю результативністю та можливістю додати глибини атакувальному складу "Бетіса". При цьому "огірки", які прагнуть до повернення в єврокубки, мають намір стежити за грою Довбика в першій половині нинішнього сезону. Артем уже повернув довіру тренерського штабу "Роми" і отримає шанс проявити себе в основному складі.

"Реал Бетіс" посідає 10-те місце в турнірній таблиці Ла-Ліги після п'яти турів, у яких команда здобула лише одну перемогу.

