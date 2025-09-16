Видео
Довбик мог вернуться в Испанию, но трансфер сорвался

Довбик мог вернуться в Испанию, но трансфер сорвался

Дата публикации 16 сентября 2025 14:01
Довбик чуть не ушел из Ромы в известный испанский клуб
Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/officialasroma/

Испанский клуб "Бетис" предпринимал попытки арендовать форварда сборной Украины Артема Довбика в последние часы летнего трансферного окна. Руководство команды выразило интерес к форварду, не входящему в планы своей нынешней команды, и рассматривало вариант с арендой, чтобы усилить атаку.

Сделку осложнил финансовый аспект и конкуренция на рынке легионеров, сообщает El Gol Digital.

"Бетис" стремился к усилению линии атаки, но не смог договориться с другой стороной об условиях аренды, включая сумму компенсации и участие в выплатах зарплаты. Руководство испанского клуба осталось заинтересовано в Артеме Довбике и может возобновить переговоры уже в зимнее трансферное окно, если ситуация на рынке позволит. 

Артем Довбик
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Амбиции "Бетиса"

Форвард украинской сборной привлекает внимание своей результативностью и возможностью добавить глубины атакующему составу "Бетиса". При этом "огурцы", которые стремятся к возвращению в еврокубки, намерены следить за игрой Довбика в первой половине нынешнего сезона. Артем уже вернул доверие тренерского штаба "Ромы" и получит шанс проявить себя в основном составе. 

"Реал Бетис" занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги после пяти туров, в которых команда одержала только одну победу. 

Напомним, известный украинский спортсмен порекомендовал нового тренера на замену Сергею Реброву в национальной команде. 

Мирон Маркевич назвал игровую характеристику Ильи Забарного, которая позволит защитнику стать звездой футбола. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
