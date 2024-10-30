Довбик може знову пережити звільнення тренера у Ромі

Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард збірної України Артем Довбик може попрацювати під керівництвом третього тренера за декілька місяців в італійській "Ромі".

Наставнику "вовків" Івану Юричу загрожує відставку, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Керівництво "Роми" розглядає можливість заміни Івана Юрича іншим фахівцем. Італійська команда під керівництвом хорватського наставника не демонструє переконливу гру. Клуб уже розпочав пошуки можливої заміни для Юрича.

Іван Юрич керує грою команди. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Проблеми у "Ромі"

Перед 49-річним тренером поставили ультиматум. У разі, якщо у найближчому матчі "Рома" втратить очки, Юрича буде відправлено у відставку. Йдеться про поєдинок із "Торіно", який відбудеться у четвер, 31 жовтня.

Керівництво "Роми" хотіло звільнити Юрича ще після нещодавньої поразки від "Фіорентини" з рахунком 1:5, але в клубі побоюються негативної реакції вболівальників, які тяжко сприйняли відставку Даніеле Де Россі у вересні.

Після 9 турів "Рома" посідає 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії. Артем Довбик зіграв цього сезону 12 матчів у складі "вовків" і забив 5 голів.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" також може звільнити головного тренера, якщо команда продовжить втрачати очки.

Лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду потрапив у неприємну ситуацію після вильоту команди із Кубка Саудівської Аравії.