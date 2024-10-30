Довбик может снова пережить увольнение тренера в Роме

Артем Довбик работает на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард сборной Украины Артем Довбик может поработать под руководством уже третьего тренера за несколько месяцев в итальянской "Роме".

Наставнику "волков" Ивану Юричу грозит отставку, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Руководство "Ромы" рассматривает возможность замены Ивана Юрича другим специалистом. Итальянская команда под руководством хорватского наставника не демонстрирует убедительную игру. Клуб уже начал поиски возможной замены для Юрича.

Иван Юрич руководит игрой команды. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Проблемы в "Роме"

Перед 49-летним тренером поставили ультиматум. В случае, если в ближайшем матче "Рома" потеряет очки, Юрич будет отправлен в отставку. Речь идет о поединке с "Торино", который состоится в четверг, 31 октября.

Руководство "Ромы" хотело уволить Юрича еще после недавнего поражения от "Фиорентины" со счетом 1:5, но в клубе опасаются негативной реакции болельщиков, которые тяжело восприняли отставку Даниэле Де Росси в сентябре.

После 9 туров "Рома" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Артем Довбик сыграл в этом сезоне 12 матчей в составе "волков" и забил 5 голов.

Напомним, донецкий "Шахтер" тоже может уволить главного тренера, если команда продолжит терять очки.

Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду попал в неприятную ситуацию после вылета команды из Кубка Саудовской Аравии.