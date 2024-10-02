Артем Довбик не вийде у стартовому складі Роми проти Ельфсборга

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Римська "Рома" свій наступний матч проведе 3 жовтня у рамках другого туру основного раунду Ліги Європи проти шведського "Ельфсборгу". Посилаючись на низький рівень суперника, головний тренер Ігор Юрич готує кадрові перестановки.

Зміни зачеплять українського форварда Артема Довбика, повідомив портал RomaPress.

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Довбик не зіграє у матчі

За інформацією джерела, Довбик поїде з командою на матч, але на поле не вийде у стартовому складі.

Юрич хоче дати відпочити своїм лідерам. Тому в запасі залишаться Довбик, Пауло Дібала, Джанлука Манчіні та Лоренцо Пеллегріні.

Замість Довбика у стартовому складі вийде Ельдор Шомуродов. Українець може з'явитися у другому таймі, якщо команда не матиме комфортної переваги.

У поточному сезоні "Довбик" провів сім матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі та зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 35 млн євро.

Нагадаємо, за Довбиком слідкує відомий англійський футбольний клуб.

Раніше Довбик забив за римську "Рому" у трьох матчах поспіль.