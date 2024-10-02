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Довбик не выйдет в основном составе на следующий матч Ромы

2 октября 2024 01:09
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Артем Довбик не выйдет в стартовом составе Ромы против Эльфсборга
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Римская "Рома" свой следующий матч проведет 3 октября в рамках второго тура основного раунда Лиги Европы против шведского "Эльфсборгом". Ссылаясь на низкий уровень соперника, главный тренер Игорь Юрич готовит кадровые перестановки.

Изменения коснутся украинского форварда Артема Довбика, сообщил портал RomaPress.

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Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик не сыграет в матче

По информации источника, Довбик поедет с командой на матч, но на поле не выйдет в стартовом составе.

Юрич хочет дать отдохнуть своим лидерами. Поэтому в запасе останутся Довбик, Пауло Дибала, Джанлука Манчини и Лоренко Пеллегрини.

Вместо Довбика в стартовом составе выйдет Эльдор Шомуродов. Украинец может появиться во втором тайме, если у команды не будет комфортного преимущества.

 В текущем сезоне "Довбик" провел семь матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал один асист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.

Напомним, за Довбиком следит известный английский футбольный клуб.

Ранее Довбик забил за римскую "Рому" в трех матчах подряд.

 

футбол Артем Довбик Серия А украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)

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