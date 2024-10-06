Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик забив четвертий гол за Рому, але команда знову підвела — відео arrow

Довбик забив четвертий гол за Рому, але команда знову підвела — відео

6 жовтня 2024 22:38
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Довбик забив за Рому, але матч із Монцою завершився внічию
Святкування Артема Довбика після голу. Фото: x.com/artemdovbyk9
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

В сьомому турі Серії А один із аутсайдерів "Монца" на своєму полі приймала "Рому". За римлян з перших хвилин вийшов на поле український форвард Артем Довбик.

Поява Довбика не допомогла "Ромі" виграти, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Українець забив двічі, але є нюанс

Довбик відзначився голом ще в першому таймі, але це взяття воріт скасували через офсайд.

У другому таймі на 61-й хвилині Артем забив гол, накрутивши весь захист суперників та пробивши голкіпера.

"Монца" не була готова програвати й через 9 хвилин зрівняла рахунок після удару Моти.

Статистичний портал WhoScored поставив Довбику оцінку 7.6, яка стала найвищою у матчі.

"Монца" — "Рома" — 1:1

Голи: Мота, 70 -  Довбик, 61

"Монца": Піцціньякко — Іццо, Пабло Марі, Карбоні — Педро Перейра (Д'Амброзіо, 73), Бондо, Б'янко (Мота, 63), Кірьякопулос — Пессіна, Мальдіні (Капрарі, 88) — Джурич

"Рома": Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо (Ермосо, 71) — Челік (Бальданці, 86), Коне, Крістанте, Ель Шаараві (Залевські, 20) — Суле (Пізіллі, 71), Пеллегріні (Шомуродов, 86) — Довбик

Попередження: Кірьякопулос, Джурич, Д'Амброзіо — Суле

Нагадаємо, Довбик зацікавив один з найкращих клубів Англійської прем'єр-ліги.

Відомий колишній футболіст "Челсі" впевнений, що Михайло Мудрик наразі перебуває "на дні".

футбол Артем Довбик Серія А українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

22:38 Довбик забив четвертий гол за Рому, але команда знову підвела — відео

22:33 Чоловік проігнорував бойову повістку від ТЦК, бо не хотів воювати — рішення суду

22:30 На Одещині чоловік оскаржив штраф від ТЦК — деталі

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

22:38 Довбик забив четвертий гол за Рому, але команда знову підвела — відео

22:33 Чоловік проігнорував бойову повістку від ТЦК, бо не хотів воювати — рішення суду

22:30 На Одещині чоловік оскаржив штраф від ТЦК — деталі

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Text

16:48 У США відбулися останні передвиборчі дебати — головні новини наживо з Америки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК