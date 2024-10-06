Довбик забив за Рому, але матч із Монцою завершився внічию

Святкування Артема Довбика після голу. Фото: x.com/artemdovbyk9

В сьомому турі Серії А один із аутсайдерів "Монца" на своєму полі приймала "Рому". За римлян з перших хвилин вийшов на поле український форвард Артем Довбик.

Поява Довбика не допомогла "Ромі" виграти, передає портал Новини.LIVE.

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MAN WE HAVE A STRIKER AND HIS NAME IS ARTEM DOVBYK pic.twitter.com/cKE69PGU5R — 𝗔𝗦 𝗥𝗢𝗠𝗔 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗜𝗩𝗘; (@asromaarchive) October 6, 2024

Українець забив двічі, але є нюанс

Довбик відзначився голом ще в першому таймі, але це взяття воріт скасували через офсайд.

У другому таймі на 61-й хвилині Артем забив гол, накрутивши весь захист суперників та пробивши голкіпера.

"Монца" не була готова програвати й через 9 хвилин зрівняла рахунок після удару Моти.

Статистичний портал WhoScored поставив Довбику оцінку 7.6, яка стала найвищою у матчі.

"Монца" — "Рома" — 1:1

Голи: Мота, 70 - Довбик, 61

"Монца": Піцціньякко — Іццо, Пабло Марі, Карбоні — Педро Перейра (Д'Амброзіо, 73), Бондо, Б'янко (Мота, 63), Кірьякопулос — Пессіна, Мальдіні (Капрарі, 88) — Джурич

"Рома": Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо (Ермосо, 71) — Челік (Бальданці, 86), Коне, Крістанте, Ель Шаараві (Залевські, 20) — Суле (Пізіллі, 71), Пеллегріні (Шомуродов, 86) — Довбик

Попередження: Кірьякопулос, Джурич, Д'Амброзіо — Суле

Нагадаємо, Довбик зацікавив один з найкращих клубів Англійської прем'єр-ліги.

Відомий колишній футболіст "Челсі" впевнений, що Михайло Мудрик наразі перебуває "на дні".