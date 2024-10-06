Довбик забил за Рому, но матч с Монцой завершился вничью

Празднование Артема Довбика после гола. Фото: x.com/artemdovbyk9

В седьмом туре Серии А один из аутсайдеров "Монца" на своем поле принимала "Рому". За римлян с первых минут вышел на поле украинский форвард Артем Довбик.

Появление Довбика не помогло "Роме" выиграть, передает портал Новини.LIVE.

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MAN WE HAVE STRIKER AND HIS NAME IS ARTEM DOVBYK pic.twitter.com/cKE69PGU5R — 𝗔𝗦 𝗥𝗢𝗠𝗔 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗜𝗩𝗘; (@asromaarchive) октябрь 6, 2024

Украинец забил дважды, но есть нюанс

Довбик отличился голом еще в первом тайме, но это взятие ворот отменили из-за офсайда.

Во втором тайме на 61-й минуте Артем забил гол, накрутив всю защиту соперников и пробив голкипера.

"Монца" не была готова проигрывать и через 9 минут сравняла счет после удара Моты.

Статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку 7.6, которая стала самой высокой в матче.

"Монца" — "Рома" — 1:1

Голы: Мота, 70 — Довбик, 61

"Монца": Пицциньякко — Иццо, Пабло Мари, Карбони — Педро Перейра (Д'Амброзио, 73), Бондо, Бьянко (Мота, 63), Кирьякопулос — Пессина, Мальдини (Капрари, 88) — Джурич

"Рома": Свилар — Манчини, Ндика, Анхелиньо (Эрмосо, 71) — Челик (Бальданцы, 86), Коне, Кристанте, Эль Шаарави (Залевские, 20) — Суле (Пизилли, 71), Пеллегрини (Шомуродов, 86) Довбик

Предупреждения: Кирьякопулос, Джурич, Д'Амброзио — Суле

Напомним, Довбик заинтересовал один из самых лучших клубов Английской премьер-лиги.

Известный бывший футболист "Челси" уверен, что Михаил Мудрик находится "на дне".