Джейсон Канди раскритиковал Мудрика за слабую игру в Челси

Бывший футболист Челси уверен, что Мудрик находится "на дне"
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик никак не может заиграть в составе клуба. К тому же его постоянно критикуют в СМИ.
Еще одним критиком Мудрика стал бывший футболист "Челси" Джейсон Канди, передает Sport.ua.
Мудрик хуже всех в "Челси"
По словам Канди, Мудрик не заслуживает места в лондонской команде, поскольку он уступает своим конкурентам Джейдону Санчо и Педро Нету. К тому же украинец не показал значительных результатов.
Канди отметил, что украинец настолько быстрый, что скорость его ног опережает его мышление. Также специалист считает, что, несмотря на потенциал, действия украинца на поле вызывают вопросы.
"Пока я не вижу для него места в команде. Он находится позади Санчо, позади Нету. Он не может ничего дать. Он "на самом дне", — сказал Канди.
В текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" семь поединков, где сделал три голевые передачи. Отметим, что 1 октября статистический портал "Трансфермаркт" изменил трансферную стоимость Михаила с 35 на 30 млн евро.
Напомним, ранее Мудрика в "Челси" похвалил главный тренер Энцо Мареска.
Известный менеджер в украинском футболе заявил, что Мудрик хуже Артема Довбика.
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