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Мудрика похвалили в Челси — что сказал тренер команды

2 октября 2024 16:33
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Мудрика похвалили после успешного матча в Челси — что ждет игрока
Михаил Мудрик перед игрой. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик сможет сыграть за лондонский "Челси" в матче Лиги Конференций. Накануне поединка тренер команды Энцо Мареска поддержал полузащитника. 

Наставник "синих" пообещал, что Мудрик будет получать больше игрового времени, сообщает журналист Фабрицио Романо

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска доволен прогрессом в игре Михаила Мудрика. Украинский футболист потерял место в основном составе лондонской команды в этом сезоне, но пользуется каждой возможностью выйти на поле и продемонстрировать свои лучшие качества. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в Лондоне. Фото: Reuters/Isabel Infantes 

Что Мареска сказал о Мудрике 

Итальянский специалист похвалил вингера за то, как футболист отыграл матч Кубка английской лиги против "Барроу". Мареска напомнил о том, что "Челси" рассчитывал, что Мудрик будет важным футболистом команды, когда оформлял трансфер Михаила из "Шахтера". 

"Сейчас Мудрик почти не играет в Премьер-лиге, однако в футболе все быстро меняется. Я надеюсь, что завтра он сможет отлично себя проявить", — заявил Мареска. 

Следующий поединок "Челси" проведет против бельгийского "Гента" в Лиге Конференций. Матч пройдет в четверг, третьего октября. Не исключено, что украинец выйдет на поле в стартовом составе "синих". 

В сезоне 2024/2025 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" шесть матчей (только один в основе в АПЛ — Ред.) и сделал две результативные передачи. В прошлом сезоне он 41 раз выходил на поле и забил семь мячей, а также сделал две результативные передачи.  

Напомним, бывший одноклубник Михаила Мудрика по донецкому "Шахтеру" Георгий Судаков может перейти в клуб из чемпионата Франции. 

А защитнику лондонского "Арсенала" Александру Зинченко придется поменять команду, чтобы чаще играть в основном составе. 

спорт футбол Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска

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