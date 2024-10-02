Мудрика похвалили после успешного матча в Челси — что ждет игрока

Мудрика похвалили в Челси — что сказал тренер команды
Футболист сборной Украины Михаил Мудрик сможет сыграть за лондонский "Челси" в матче Лиги Конференций. Накануне поединка тренер команды Энцо Мареска поддержал полузащитника.
Наставник "синих" пообещал, что Мудрик будет получать больше игрового времени, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска доволен прогрессом в игре Михаила Мудрика. Украинский футболист потерял место в основном составе лондонской команды в этом сезоне, но пользуется каждой возможностью выйти на поле и продемонстрировать свои лучшие качества.
Что Мареска сказал о Мудрике
Итальянский специалист похвалил вингера за то, как футболист отыграл матч Кубка английской лиги против "Барроу". Мареска напомнил о том, что "Челси" рассчитывал, что Мудрик будет важным футболистом команды, когда оформлял трансфер Михаила из "Шахтера".
"Сейчас Мудрик почти не играет в Премьер-лиге, однако в футболе все быстро меняется. Я надеюсь, что завтра он сможет отлично себя проявить", — заявил Мареска.
Следующий поединок "Челси" проведет против бельгийского "Гента" в Лиге Конференций. Матч пройдет в четверг, третьего октября. Не исключено, что украинец выйдет на поле в стартовом составе "синих".
В сезоне 2024/2025 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" шесть матчей (только один в основе в АПЛ — Ред.) и сделал две результативные передачи. В прошлом сезоне он 41 раз выходил на поле и забил семь мячей, а также сделал две результативные передачи.
Напомним, бывший одноклубник Михаила Мудрика по донецкому "Шахтеру" Георгий Судаков может перейти в клуб из чемпионата Франции.
А защитнику лондонского "Арсенала" Александру Зинченко придется поменять команду, чтобы чаще играть в основном составе.
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