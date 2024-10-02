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Мудрика похвалили в Челсі — що сказав тренер команди

2 жовтня 2024 16:33
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Мудрика похвалили після успішного матчу в Челсі — що чекає на гравця
Михайло Мудрик перед грою. Фото: Reuters/Hannah Mckay
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Футболіст збірної України Михайло Мудрик зможе зіграти за лондонський "Челсі" у матчі Ліги Конференцій. Напередодні поєдинку тренер команди Енцо Мареска підтримав півзахисника.

Наставник "синіх" пообіцяв, що Мудрик отримуватиме більше ігрового часу, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска задоволений прогресом у грі Михайла Мудрика. Український футболіст втратив місце в основному складі лондонської команди цього сезону, але користується кожною можливістю вийти на поле та продемонструвати свої найкращі якості.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у Лондоні. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Що Мареска сказав про Мудрика

Італійський фахівець похвалив вінгера за те, як футболіст відіграв матч Кубка англійської ліги проти "Барроу". Мареска нагадав, що "Челсі" розраховував, що Мудрик буде важливим футболістом команди, коли оформлював трансфер Михайла з "Шахтаря".

"Зараз Мудрик майже не грає у Прем'єр-лізі, проте у футболі все швидко змінюється. Я сподіваюся, що завтра він зможе чудово себе проявити", — заявив Мареска.

Наступний поєдинок "Челсі" проведе проти бельгійського "Гента" у Лізі Конференцій. Матч пройде у четвер, третього жовтня. Не виключено, що українець вийде на поле у стартовому складі "синіх".

У сезоні 2024/2025 Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" шість матчів (тільки один в основі в АПЛ — Ред.) та зробив дві результативні передачі. Минулого сезону він 41 раз виходив на поле та забив сім м'ячів, а також зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, колишній одноклубник Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" Георгій Судаков може перейти до клубу з чемпіонату Франції.

А захисникові лондонського "Арсеналу" Олександру Зінченку доведеться поміняти команду, щоб частіше грати в основному складі.

спорт футбол Михайло Мудрик Челсі Енцо Мареска

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