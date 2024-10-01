Александр Зинченко стал самым дорогим украинцем в обновленном рейтинге АПЛ

Трансфермаркт обновил стоимость украинцев в чемпионате Англии
В Английской премьер-лиге выступает пять украинских футболистов. Самым дорогим игроком из страны является левый защитник Александр Зинченко.
Авторитетный немецкий статистический портал "Трансфермаркт" обновил стоимость игроков АПЛ.
В сильнейшей лиге Европы играют Зинченко, Михаил Мудрик, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк.
Положительных изменений пока нет
Зинченко по сравнению с прошлым обновлением цен подешевел на 3 млн евро и сейчас стоит 35 млн евро.
Продолжает свое падение вингер "Челси" Мудрик, теряющий в стоимости во время каждого обновления цен. Сейчас игрок потерял 5 млн евро и стоит 30 млн евро. Еще в марте 2023 года Михаила оценивали в 60 млн евро.
Не изменилась стоимость Ильи Забарного, Виталия Миколенко и Егора Ярмолюка.
Трансферные цены украинцев в АПЛ:
- Александр Зинченко ("Арсенал") — 35 млн евро;
- Михаил Мудрик ("Челси") — 30 млн евро;
- Илья Забарный ("Борнмут") — 32 млн евро;
- Виталий Миколенко ("Эвертон") — 28 млн евро;
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд") — 10 млн евро.
Напомним, ранее Мирон Маркевич поддержал Сергея Реброва из-за скандала по составу сборной Украины.
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