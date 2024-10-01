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Трансфермаркт обновил стоимость украинцев в чемпионате Англии

1 октября 2024 18:54
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Александр Зинченко стал самым дорогим украинцем в обновленном рейтинге АПЛ
Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/chelseafc/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В Английской премьер-лиге выступает пять украинских футболистов. Самым дорогим игроком из страны является левый защитник Александр Зинченко.

Авторитетный немецкий статистический портал "Трансфермаркт" обновил стоимость игроков АПЛ.

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В сильнейшей лиге Европы играют Зинченко, Михаил Мудрик, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк.

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: ФК "Арсенал"

Положительных изменений пока нет

Зинченко по сравнению с прошлым обновлением цен подешевел на 3 млн евро и сейчас стоит 35 млн евро.

Продолжает свое падение вингер "Челси" Мудрик, теряющий в стоимости во время каждого обновления цен. Сейчас игрок потерял 5 млн евро и стоит 30 млн евро. Еще в марте 2023 года Михаила оценивали в 60 млн евро.

Не изменилась стоимость Ильи Забарного, Виталия Миколенко и Егора Ярмолюка.

Трансферные цены украинцев в АПЛ:

  1. Александр Зинченко ("Арсенал") — 35 млн евро;
  2. Михаил Мудрик ("Челси") — 30 млн евро;
  3. Илья Забарный ("Борнмут") — 32 млн евро;
  4. Виталий Миколенко ("Эвертон") — 28 млн евро;
  5. Егор Ярмолюк ("Брентфорд") — 10 млн евро.

Напомним, ранее Мирон Маркевич поддержал Сергея Реброва из-за скандала по составу сборной Украины.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может стать основным в клубе.

футбол Александр Зинченко Михаил Мудрик Виталий Миколенко Илья Забарный Егор Ярмолюк

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