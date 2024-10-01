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Трансфермаркт оновив вартість українців у чемпіонаті Англії

1 жовтня 2024 18:54
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Олександр Зінченко став найдорожчим українцем в оновленому рейтингу АПЛ
Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/chelseafc/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

В Англійській прем’єр-лізі наразі виступають п’ять українських футболістів. Найдорожчим гравцем з країни є лівий захисник Олександр Зінченко.

Авторитетний німецький статистичний портал "Трансфермаркт" оновив вартість гравців АПЛ.

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Наразі в найсильнішій лізі Європи грають Зінченко, Михайло Мудрик, Ілля Забарний, Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко. Фото: ФК "Арсенал"

Позитивних змін наразі немає

Зінченко порівняно з минулим оновленням цін подешевшав на 3 млн євро та наразі коштує 35 млн євро.

Продовжує своє падіння вінгер "Челсі" Мудрик, який втрачає у вартості під час кожного оновлення цін. Наразі гравець втратив 5 млн євро та коштує 30 млн євро. Ще у березні 2023 року Михайла оцінювали у 60 млн євро.

Не змінилася вартість Іллі Забарного, Віталія Миколенка та Єгора Ярмолюка.

Трансферні ціни українців в АПЛ:

  1. Олександр Зінченко ("Арсенал") — 35 млн євро;
  2. Михайо Мудрик ("Челсі") — 30 млн євро;
  3. Ілля Забарний ("Борнмут") — 32 млн євро;
  4. Віталій Міколенко ("Евертон") — 28 млн євро;
  5. Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") — 10 млн євро.

Нагадаємо, раніше Мирон Маркевич підтримав Сергія Реброва через скандал щодо складу збірної України.

Український воротар "Реала" Андрій Лунін може стати основним в клубі.

футбол Олександр Зінченко Михайло Мудрик Віталій Миколенко Ілля Забарний Єгор Ярмолюк

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