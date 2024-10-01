Олександр Зінченко став найдорожчим українцем в оновленому рейтингу АПЛ

Трансфермаркт оновив вартість українців у чемпіонаті Англії
В Англійській прем’єр-лізі наразі виступають п’ять українських футболістів. Найдорожчим гравцем з країни є лівий захисник Олександр Зінченко.
Авторитетний німецький статистичний портал "Трансфермаркт" оновив вартість гравців АПЛ.
Наразі в найсильнішій лізі Європи грають Зінченко, Михайло Мудрик, Ілля Забарний, Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк.
Позитивних змін наразі немає
Зінченко порівняно з минулим оновленням цін подешевшав на 3 млн євро та наразі коштує 35 млн євро.
Продовжує своє падіння вінгер "Челсі" Мудрик, який втрачає у вартості під час кожного оновлення цін. Наразі гравець втратив 5 млн євро та коштує 30 млн євро. Ще у березні 2023 року Михайла оцінювали у 60 млн євро.
Не змінилася вартість Іллі Забарного, Віталія Миколенка та Єгора Ярмолюка.
Трансферні ціни українців в АПЛ:
- Олександр Зінченко ("Арсенал") — 35 млн євро;
- Михайо Мудрик ("Челсі") — 30 млн євро;
- Ілля Забарний ("Борнмут") — 32 млн євро;
- Віталій Міколенко ("Евертон") — 28 млн євро;
- Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") — 10 млн євро.
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