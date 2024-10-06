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Колишній футболіст Челсі впевнений, що Мудрик перебуває "на дні"

6 жовтня 2024 09:15
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Джейсон Канді розкритикував Мудрика за слабку гру в Челсі
Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Isabel Infantes
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик ніяк не може заграти у складі клубу. До того ж його постійно критикують у ЗМІ.

Ще одним критиком Мудрика став колишній футболіст "Челсі" Джейсон Канді, передає Sport.ua.

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Михайло Мудрік
Михайло Мудрік іде на тренування. Фото: Reuters/John Sibley

Мудрик найгірший у "Челсі"

За словами Канді, Мудрик не заслуговує на місце в лондонській команді, оскільки він поступається своїм конкурентам Джейдону Санчо і Педро Нету. До того ж українець не показав значних результатів.

Канді зазначив, що українець настільки швидкий, що швидкість його ніг випереджає його мислення. Також фахівець вважає, що, попри потенціал, дії українця на полі викликають питання.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрік. Фото: "Челсі"

"Поки я не бачу для нього місця в команді. Він перебуває позаду Санчо, позаду Нету. Він не може нічого дати. Він "на самому дні", — сказав Канді.

Цього сезону Мудрик провів за "Челсі" сім поєдинків, де зробив три гольові передачі. Зазначимо, що 1 жовтня статистичний портал "Трансфермаркт" змінив трансферну вартість Михайла з 35 на 30 млн євро.

Нагадаємо, раніше Мудрика у "Челсі" похвалив головний тренер Енцо Мареска.

Відомий менеджер в українському футболі заявив, що Мудрик гірший за Артема Довбика.

футбол Михайло Мудрик Челсі АПЛ українські легіонери (футбол)

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