Трансфер Довбика в Мілан може вирішитись в найближчі години

Довбику відкрили двері для переходу в Мілан
В останні дні літнього трансферного вікна може вирішитися майбутнє українського форварда "Роми" Артема Довбика. Футболіст може перейти у "Мілан".
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Новий клуб для Довбика
Трансфер Довбика буде можливий завдяки нападнику "Мілана" Сантьяго Хіменесу. Керівництво клубу кілька тижнів вмовляло мексиканця перейти в "Рому" в обмін на Артема, але гравець категорично не хотів у Рим.
За інформацією Романо, Хіменес перед закриттям трансферного вікна несподівано змінив свою позицію щодо майбутнього і готовий розглянути перехід до "Роми".
Причиною для такого рішення мексиканця називають тиск з-боку керівництва "Мілана".
Зміна позиції Хіменеса може призвести до того, що в останній день трансферного вікна буде його обмін на Довбика. Однак, римлянам ще необхідно домовитись з мексиканцем про особисті умови контракту.
