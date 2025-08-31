Трансфер Довбика в Мілан може вирішитись в найближчі години

Артем Довбик. Фото: Reuters

В останні дні літнього трансферного вікна може вирішитися майбутнє українського форварда "Роми" Артема Довбика. Футболіст може перейти у "Мілан".

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Новий клуб для Довбика

Трансфер Довбика буде можливий завдяки нападнику "Мілана" Сантьяго Хіменесу. Керівництво клубу кілька тижнів вмовляло мексиканця перейти в "Рому" в обмін на Артема, але гравець категорично не хотів у Рим.

Сантьяго Хіменес. Фото: Reuters

За інформацією Романо, Хіменес перед закриттям трансферного вікна несподівано змінив свою позицію щодо майбутнього і готовий розглянути перехід до "Роми".

Причиною для такого рішення мексиканця називають тиск з-боку керівництва "Мілана".

Зміна позиції Хіменеса може призвести до того, що в останній день трансферного вікна буде його обмін на Довбика. Однак, римлянам ще необхідно домовитись з мексиканцем про особисті умови контракту.

