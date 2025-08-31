Відео
Головна Спорт Довбику відкрили двері для переходу в Мілан

Довбику відкрили двері для переходу в Мілан

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 19:48
Трансфер Довбика в Мілан може вирішитись в найближчі години
Артем Довбик. Фото: Reuters

В останні дні літнього трансферного вікна може вирішитися майбутнє українського форварда "Роми" Артема Довбика. Футболіст може перейти у "Мілан".

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Новий клуб для Довбика

Трансфер Довбика буде можливий завдяки нападнику "Мілана" Сантьяго Хіменесу. Керівництво клубу кілька тижнів вмовляло мексиканця перейти в "Рому" в обмін на Артема, але гравець категорично не хотів у Рим.

Сантьяго Хименес
Сантьяго Хіменес. Фото: Reuters

За інформацією Романо, Хіменес перед закриттям трансферного вікна несподівано змінив свою позицію щодо майбутнього і готовий розглянути перехід до "Роми".

Причиною для такого рішення мексиканця називають тиск з-боку керівництва "Мілана".

Зміна позиції Хіменеса може призвести до того, що в останній день трансферного вікна буде його обмін на Довбика. Однак, римлянам ще необхідно домовитись з мексиканцем про особисті умови контракту.

Нагадаємо, новозеландець Джозеф Паркер вибрав іншого опонента — він мав битися проти Олександра Усика.

Раніше наставник збірної України Сергій Ребров вирішив змінити заявку команди на Францію.

футбол Артем Довбик Мілан Футбол трансфери ФК Рома (Рим)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
