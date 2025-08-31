Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Довбику открыли двери для перехода в Милан

Довбику открыли двери для перехода в Милан

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 19:48
Трансфер Довбика в Милан может решиться в ближайшие часы
Артем Довбик. Фото: Reuters

В последние дни летнего трансферного окна может решиться будущее украинского форварда "Ромы" Артема Довбика. Футболист может перейти в "Милан".

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Реклама
Читайте также:

Новый клуб для Довбика

Трансфер Довбика будет возможен благодаря нападающему "Милана" Сантьяго Хименесу. Руководство клуба несколько недель уговаривало мексиканца перейти в "Рому" в обмен на Артема, но игрок категорически не хотел в Рим.

Сантьяго Хименес
Сантьяго Хименес. Фото: Reuters

По информации Романо, Хименес перед закрытием трансферного окна неожиданно изменил свою позицию относительно будущего и готов рассмотреть переход в "Рому".

Причиной для такого решения мексиканца называют давление со стороны руководства "Милана".

Изменение позиции Хименеса может привести к тому, что в последний день трансферного окна будет его обмен на Довбика. Однако, римлянам еще необходимо договориться с мексиканцем о личных условиях контракта.

Напомним, новозеландец Джозеф Паркер выбрал другого оппонента - он должен был драться против Александра Усика.

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров решил изменить заявку команды на Францию.

футбол Артем Довбик Милан Футбол трансферы ФК Рома (Рим)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации