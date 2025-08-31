Трансфер Довбика в Милан может решиться в ближайшие часы

Артем Довбик. Фото: Reuters

В последние дни летнего трансферного окна может решиться будущее украинского форварда "Ромы" Артема Довбика. Футболист может перейти в "Милан".

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Новый клуб для Довбика

Трансфер Довбика будет возможен благодаря нападающему "Милана" Сантьяго Хименесу. Руководство клуба несколько недель уговаривало мексиканца перейти в "Рому" в обмен на Артема, но игрок категорически не хотел в Рим.

Сантьяго Хименес. Фото: Reuters

По информации Романо, Хименес перед закрытием трансферного окна неожиданно изменил свою позицию относительно будущего и готов рассмотреть переход в "Рому".

Причиной для такого решения мексиканца называют давление со стороны руководства "Милана".

Изменение позиции Хименеса может привести к тому, что в последний день трансферного окна будет его обмен на Довбика. Однако, римлянам еще необходимо договориться с мексиканцем о личных условиях контракта.

