Трансфер Довбика в Милан может решиться в ближайшие часы

Довбику открыли двери для перехода в Милан
В последние дни летнего трансферного окна может решиться будущее украинского форварда "Ромы" Артема Довбика. Футболист может перейти в "Милан".
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Новый клуб для Довбика
Трансфер Довбика будет возможен благодаря нападающему "Милана" Сантьяго Хименесу. Руководство клуба несколько недель уговаривало мексиканца перейти в "Рому" в обмен на Артема, но игрок категорически не хотел в Рим.
По информации Романо, Хименес перед закрытием трансферного окна неожиданно изменил свою позицию относительно будущего и готов рассмотреть переход в "Рому".
Причиной для такого решения мексиканца называют давление со стороны руководства "Милана".
Изменение позиции Хименеса может привести к тому, что в последний день трансферного окна будет его обмен на Довбика. Однако, римлянам еще необходимо договориться с мексиканцем о личных условиях контракта.
