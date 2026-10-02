Україна — Північна Ірландія: О'Нілл назвав фаворита матчу

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Нілл. Фото: Reuters

Збірна України зіграє проти Північної Ірландії у третьому турі Ліги націй. Головний тренер північноірландців Майкл О'Нілл назвав Україну фаворитом майбутньої зустрічі. Водночас наставник розповів, як його команда готується до матчу та чого очікує від суперника.

Про це Майкл О'Нілл розповів на пресконференції перед грою, його слова цитує Belfast Telegraph, інформує Новини.LIVE.

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Що О'Нілл сказав про Україну

Перед очною зустріччю Україна та Північна Ірландія мають по чотири очки та є лідерами групи 2 Ліги націй. "Синьо-жовті" у першому турі перемогли Угорщину, а в наступному матчі зіграли внічию з Грузією. Північноірландці, своєю чергою, здолали Грузію та розділили очки з Угорщиною.

Майкл О'Нілл зазначив, що Україна підходить до матчу у статусі фаворита. Водночас тренер наголосив, що його команді комфортно виступати в ролі андердога, а такий статус футболісти використовують як додаткову мотивацію.

Пояснюючи ставлення своїх підопічних до ролі не фаворита, наставник Північної Ірландії сказав:

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"Нам комфортно не бути фаворитами в грі. Це те, що ніяк на нас не вплине, до чого ми звикли, і ми процвітаємо завдяки цьому. Ми використовуємо це як мотивацію".

О'Нілл оцінив склад та стиль гри України

Для Андреа Мальдери Ліга націй 2026/27 є першим офіційним турніром на чолі збірної України. У старті на матч із Грузією порівняно з грою проти Угорщини відбулося 10 змін.

О'Нілл визнав, що через це передбачити стартовий склад України на майбутню зустріч буде складно. Водночас він звернув увагу, що кадрові зміни не вплинули на загальний підхід команди до гри.

Тренер Північної Ірландії окремо відзначив, що Мальдера чітко визначив стиль та систему, яких дотримується збірна України:

"Хоча склад гравців змінився, тренер дуже чітко визначив, як він хоче, щоб грала його команда — стиль гри та система не змінилися".

Говорячи про стиль гри України, О'Нілл зазначив, що його команді доведеться бути терплячою без м'яча та чекати можливостей проявити себе:

"Україна — це команда, яка любить домінувати у володінні м'ячем, тому нам доведеться бути терплячими, коли ми не володіємо ним, але ми віримо, що у нас є можливості проявити себе в грі".

Що сказав тренер про попередній матч з Україною

Майбутня зустріч стане першою між збірними України та Північної Ірландії за останні 10 років. Востаннє команди грали одна проти одної на груповому етапі чемпіонату Європи-2016, коли "синьо-жовті" зазнали поразки з рахунком 0:2.

О'Нілл зазначив, що не хоче орієнтуватися на матч 2016 року, оскільки нинішня збірна України вже є іншою.

Коли матч Україна — Північна Ірландія

Матч третього туру Ліги націй між збірними України та Північної Ірландії відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Розклад матчів України в Лізі націй 2026/27:

2 жовтня, 21:45. Україна — Північна Ірландія;

5 жовтня, 21:45. Україна — Угорщина;

14 листопада, 21:45. Північна Ірландія — Україна;

17 листопада, 21:45. Україна — Грузія.

Новини.LIVE інформували, що Збірна України визначила заявку з 23 футболістів на матч Ліги націй проти Північної Ірландії. Через травму Віталія Миколенка у складі немає жодного номінального лівого захисника. Поза заявкою залишилися семеро гравців, зокрема Миколенко та Владислав Ванат.

Новини.LIVE також писали, що Віталій Миколенко, ймовірно, пропустить матч збірної України проти Північної Ірландії через погане самопочуття. Головний тренер Андреа Мальдера заявив, що команда не хоче ризикувати здоров’ям захисника. Поєдинок Ліги націй відбудеться 2 жовтня у словацькій Трнаві.