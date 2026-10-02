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Главная Спорт Придется проявить терпение: тренер Северной Ирландии о матче с Украиной

Придется проявить терпение: тренер Северной Ирландии о матче с Украиной

Ua ru
2 октября 2026 14:19
Украина — Северная Ирландия: О'Нил назвал фаворита матча
Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил. Фото: Reuters

Сборная Украины сыграет против Северной Ирландии в третьем туре Лиги наций. Главный тренер североирландцев Майкл О'Нилл назвал Украину фаворитом предстоящей встречи. В то же время тренер рассказал, как его команда готовится к матчу и чего ожидает от соперника.

Об этом Майкл О'Нилл рассказал на пресс-конференции перед игрой, его слова цитирует Belfast Telegraph, сообщает Новини.LIVE.

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Что О'Нилл сказал об Украине

Перед очной встречей Украина и Северная Ирландия имеют по четыре очка и являются лидерами группы 2 Лиги наций. "Сине-желтые" в первом туре победили Венгрию, а в следующем матче сыграли вничью с Грузией. Североирландцы, в свою очередь, обыграли Грузию и разделили очки с Венгрией.

Майкл О'Нил отметил, что Украина подходит к матчу в статусе фаворита. В то же время тренер подчеркнул, что его команде комфортно выступать в роли аутсайдера, и футболисты используют этот статус как дополнительную мотивацию.

Объясняя отношение своих подопечных к роли аутсайдера, наставник Северной Ирландии сказал:

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"Нам комфортно не быть фаворитами в игре. Это то, что никак на нас не повлияет, к чему мы привыкли, и мы процветаем благодаря этому. Мы используем это как мотивацию".

О'Нил оценил состав и стиль игры Украины

Для Андреа Мальдери Лига наций 2026/27 является первым официальным турниром во главе сборной Украины. В стартовом составе на матч с Грузией по сравнению с игрой против Венгрии произошло 10 изменений.

О'Нилл признал, что из-за этого предсказать стартовый состав Украины на предстоящую встречу будет сложно. В то же время он отметил, что кадровые изменения не повлияли на общий подход команды к игре.

Тренер Северной Ирландии отдельно отметил, что Мальдер чётко определил стиль и систему, которых придерживается сборная Украины:

"Хотя состав игроков изменился, тренер очень четко определил, как он хочет, чтобы играла его команда — стиль игры и система не изменились".

Говоря о стиле игры Украины, О'Нил отметил, что его команде придётся проявить терпение без мяча и ждать возможностей проявить себя:

"Украина — это команда, которая любит доминировать во владении мячом, поэтому нам придется проявить терпение, когда мы не владеем им, но мы верим, что у нас есть возможности проявить себя в игре".

Что сказал тренер о предыдущем матче с Украиной

Предстоящая встреча станет первой между сборными Украины и Северной Ирландии за последние 10 лет. Последний раз команды играли друг против друга на групповом этапе чемпионата Европы-2016, когда "сине-желтые" потерпели поражение со счётом 0:2.

О'Нил отметил, что не хочет ориентироваться на матч 2016 года, поскольку нынешняя сборная Украины уже совсем другая.

Когда состоится матч Украина — Северная Ирландия

Матч третьего тура Лиги наций между сборными Украины и Северной Ирландии состоится в пятницу, 2 октября. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Расписание матчей Украины в Лиге наций 2026/27:

  • 2 октября, 21:45. Украина — Северная Ирландия;
  • 5 октября, 21:45. Украина — Венгрия;
  • 14 ноября, 21:45. Северная Ирландия — Украина;
  • 17 ноября, 21:45. Украина — Грузия.

Новини.LIVE сообщали, что сборная Украины определила заявку из 23 футболистов на матч Лиги наций против Северной Ирландии. Из-за травмы Виталия Миколенко в составе нет ни одного номинального левого защитника. Вне заявки остались семь игроков, в том числе Миколенко и Владислав Ванат.

Новини.LIVE также писали, что Виталий Миколенко, вероятно, пропустит матч сборной Украины против Северной Ирландии из-за плохого самочувствия. Главный тренер Андреа Мальдера заявил, что команда не хочет рисковать здоровьем защитника. Матч Лиги наций состоится 2 октября в словацкой Трнаве.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Ирландия Лига Наций Украинские спортсмены
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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