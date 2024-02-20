Друга смерть через національну приналежність — лікарі не врятували життя українського підлітка

Артем Козаченко. Фото: instagram.com/bc_fiveteam/

Лікарям не вдалося врятувати життя юного українського баскетболіста Артема Козаченко, якого разом з його другом, Володимиром Єрмаковим, поранили ножем підлітки з Сирії та Лівії. Медики боролися за життя Артема Козаченко з 10 лютого, проте, сьогодні, 20 лютого, хлопець помер у відділені реанімації однієї з лікарень Німеччини.

Про це для Новини.LIVE розповіли в баскетбольному клубі, в якому грали хлопці.

Смерть українського підлітка в Німеччині

У Німеччині, 10 лютого, на українських дітей-спортсменів жорстоко напали підлітки з Сирії та Лівії. Існує версія, що конфлікт виник через те, що Артем Козаченко та Володимир Єрмаков були українцями, що викликало агресію у нападників. Після ножового нападу Артем Козаченко потрапив у реанімацію, де за його життя боролися 10 днів, його ж товариш, Володимир Єрмаков, помер в лікарні у перші години після шпиталізації.

Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки.

Що відомо про вбивство українських баскетболістів

Володимир Єрмаков та Артем Козаченко з раннього віку грали в Києві. Вони були складі української збірної.

З липня 2023 року баскетболісти виїхали в Німеччину, де почали грати за молодіжну команду "ART Giants" з Дюссельдорфа.

Артем Козаченко та Володимир Єрмаков. Фото: instagram.com/bc_fiveteam/

"Це своєрідна ротація, коли українські баскетболісти переходять у якісь європейські клуби", — пояснили в баскетбольному клубі, в якому грали хлопці.

Новини.LIVE висловлюють співчуття рідним. Це велика втрата для українців, адже нині гинуть не тільки воїни ЗСУ, боронячи українську незалежність, а й ті хто відстоює українську національність закордоном.

Нагадаємо, що увечері 10 лютого у Дюссельдорфі був скоєний напад на Артема та Володимира.

За різними даними від діаспори в соцмережах, нападниками була група арабських емігрантів. Вони побили та різали хлопців ножами.

Єрмаков від отриманих травм помер, а Козаченко опинився в реанімації.

За словами речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, Генконсульство в Дюссельдорфі вже провело переговори з головою поліції Ессена. Дипломати вимагають притягти злочинця до відповідальності. Він уже затриманий правоохоронцями та дає свідчення у справі про вбивство Володимира Єрмакова.

Ніколенко заявляв, що консульська установа також контролювала лікування іншого постраждалого українця.

Допис Ніколенка. Фото: скриншот

Зловмисником, який завдав Володимиру Єрмакову дев'ять ножових поранень, виявився 15-річний підліток. Його жертвами також стали 14-річний сирієць та 13-річна ліванка. Поліція встановила особу злочинця за допомогою відеозапису з місця події. Окрім убивці було затримано 14-річного німця грецького походження з Херне і двох сирійців віком 14 і 15 років із Гельзенкірхена.