Вторая смерть из-за национальной принадлежности — врачи не спасли жизнь украинского подростка

Артём Козаченко. Фото: instagram.com/bc_fiveteam/

Врачам не удалось спасти жизнь юного украинского баскетболиста Артема Козаченко, которого вместе с его другом Владимиром Ермаковым ранили ножом подростки из Сирии и Ливии. Медики боролись за жизнь Артема Козаченко с 10 февраля, однако сегодня, 20 февраля, парень скончался в отделении реанимации одной из больниц Германии.

Об этом Новини.LIVE рассказали в баскетбольном клубе, в котором играли ребята.

Смерть украинского ребенка в Германии

В Германии, 10 февраля, на украинских детей-спортсменов жестоко напали подростки из Сирии и Ливии. Существует версия, что конфликт возник из-за того, что Артем Козаченко и Владимир Ермаков были украинцами, что вызвало агрессию у нападающих. После ножевого нападения Артем Козаченко попал в реанимацию, где за его жизнь боролись 10 дней, его же товарищ Владимир Ермаков скончался в больнице в первые часы после госпитализации.

Местная полиция уже ведет дело, с поличным были свидетели.

Что известно об убийстве украинских баскетболистов

Владимир Ермаков и Артем Козаченко с раннего возраста играли в Киеве. Они были в составе украинской сборной.

С июля 2023 г. баскетболисты выехали в Германию, где начали играть за молодежную команду "ART Giants" из Дюссельдорфа.

Артём Козаченко и Владимир Ермаков. Фото: instagram.com/bc_fiveteam/

"Это своеобразная ротация, когда украинские баскетболисты переходят в какие-то европейские клубы" , - объяснили в баскетбольном клубе, в котором играли ребята.

Новини.LIVE выражают соболезнования родным. Это большая потеря для украинцев, ведь сейчас погибают не только воины ВСУ, защищая украинскую независимость, но и те, кто отстаивает украинскую национальность за границей.

Напомним, что вечером 10 февраля в Дюссельдорфе было совершено нападение на Артема и Владимира.

По разным данным от диаспоры в соцсетях, нападающими была группа арабских эмигрантов. Они избили и резали ребят ножами.

Ермаков от полученных травм скончался, а Козаченко оказался в реанимации.

По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко , Генконсульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции Эссена. Дипломаты требуют привлечь преступника к ответственности. Он уже задержан правоохранителями и дает показания по делу об убийстве Владимира Ермакова.

Николенко заявлял, что консульское учреждение также контролировало лечение другого пострадавшего украинца.

Сообщение Николенка. Фото: скриншот

Злоумышленником, нанесшим Владимиру Ермакову девять ножевых ранений, оказался 15-летний подросток . Его жертвами также стали 14-летний сириец и 13-летняя ливанка. Полиция установила личность преступника с помощью видеозаписи с места происшествия. Кроме убийцы был задержан 14-летний немец греческого происхождения из Херне и двое сирийцев в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена.