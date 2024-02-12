Вбивцю 17-річного українського баскетболіста затримали, — речник МЗС

Володимир Єрмаков під час тренування. Фото: Facebook

Міністерство закордонних справ України відреагувало на трагедію, яка сталася у Німеччині з молодим баскетболістом Володимиром Єрмаковим. Баскетболіст юніорської збірної отримав травми, які виявилися несумісними із життям.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вбивця спортсмена вже затримано поліцією.

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Жорстоке вбивство 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова в німецькому Дюссельдорфі вразило співвітчизників молодого спортсмена. Українські дипломати розслідували злочин під контроль. Представники правоохоронних органів Німеччини вже заарештували людину, яку підозрюють у вбивстві Єрмакова.

Володимир Єрмаков (третій ліворуч у верхньому ряду) після матчу. Фото: facebook

МЗС України прокоментував розслідування

За словами речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, Генконсульство в Дюссельдорфі вже провело переговори з головою поліції Ессена. Дипломати вимагають притягти злочинця до відповідальності. Він уже затриманий правоохоронцями та дає свідчення у справі про вбивство Володимира Єрмакова.

Повідомлення Олега Ніколенка. Фото: facebook

"Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає", — повідомив Олег Ніколенко.

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