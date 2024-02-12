Убийцу 17-летнего украинского баскетболиста задержали, — пресс-секретарь МИД
Министерство иностранных дел Украины отреагировала на трагедию, которая произошла в Германии с молодым баскетболистом Владимиром Ермаковым. Баскетболист юниорской сборной получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook сообщил, что убийца спортсмена уже задержан полицией.
Жестокое убийство 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова в немецком Дюссельдорфе потрясло соотечественников молодого спортсмена. Украинские дипломаты взяли расследование преступления под контроль. Представители правоохранительных органов Германии уже арестовали человека, которого подозревают в убийстве Ермакова.
МИД Украины прокомментировал расследование
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, Генконсульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции Эссена. Дипломаты требуют привлечь преступника к ответственности. Он уже задержан правоохранителями и дает показания по делу об убийстве Владимира Ермакова.
"Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет", — сообщил Олег Николенко.
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