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Убийцу 17-летнего украинского баскетболиста задержали, — пресс-секретарь МИД

12 февраля 2024 12:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Убийцу 17-летнего украинского баскетболиста задержали, — пресс-секретарь МИД
Владимир Ермаков во время тренировки. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Министерство иностранных дел Украины отреагировала на трагедию, которая произошла в Германии с молодым баскетболистом Владимиром Ермаковым. Баскетболист юниорской сборной получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. 

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook сообщил, что убийца спортсмена уже задержан полицией. 

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Жестокое убийство 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова в немецком Дюссельдорфе потрясло соотечественников молодого спортсмена. Украинские дипломаты взяли расследование преступления под контроль. Представители правоохранительных органов Германии уже арестовали человека, которого подозревают в убийстве Ермакова. 

Владимир Ермаков
Владимир Ермаков (третий слева в верхнем ряду) после матча. Фото: facebook

МИД Украины прокомментировал расследование 

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, Генконсульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции Эссена. Дипломаты требуют привлечь преступника к ответственности. Он уже задержан правоохранителями и дает показания по делу об убийстве Владимира Ермакова. 

Олег Николенко
Сообщение Олега Николенко. Фото: facebook

"Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет", — сообщил Олег Николенко. 

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Украинец Александр Усик выбрал "запасного" боксера на случай, если Тайсон Фьюри снова откажется от боя. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

Германия
спорт
убийство
МИД
Баскетбол

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