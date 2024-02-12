Убийцу 17-летнего украинского баскетболиста задержали, — пресс-секретарь МИД

Владимир Ермаков во время тренировки. Фото: Facebook

Министерство иностранных дел Украины отреагировала на трагедию, которая произошла в Германии с молодым баскетболистом Владимиром Ермаковым. Баскетболист юниорской сборной получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook сообщил, что убийца спортсмена уже задержан полицией.

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Жестокое убийство 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова в немецком Дюссельдорфе потрясло соотечественников молодого спортсмена. Украинские дипломаты взяли расследование преступления под контроль. Представители правоохранительных органов Германии уже арестовали человека, которого подозревают в убийстве Ермакова.

Владимир Ермаков (третий слева в верхнем ряду) после матча. Фото: facebook

МИД Украины прокомментировал расследование

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, Генконсульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции Эссена. Дипломаты требуют привлечь преступника к ответственности. Он уже задержан правоохранителями и дает показания по делу об убийстве Владимира Ермакова.

Сообщение Олега Николенко. Фото: facebook

"Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет", — сообщил Олег Николенко.

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