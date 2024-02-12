Українського баскетболіста вбив 15-річний підліток — деталі розслідування
Німецька поліція опублікувала нові дані у справі про вбивство молодого українського баскетболіста. Напередодні Володимир Єрмаков загинув унаслідок поранень, які йому завдав злочинець у Дюссельдорфі.
Зловмисник виявився молодшим за свою жертву, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.
Представники правоохоронних органів німецького Дюссельдорфа продовжують розслідування вбивства українського спортсмена Володимира Єрмакова. Поліція зуміла оперативно затримати людину, яка підозрюється у цьому злочині.
Ким виявився вбивця українця
Йдеться про місцевого школяра турецького походження. Зловмисник, який завдав спортсмену загалом дев'ять ножових поранень, виявився 15-річним підлітком.
Володимира Єрмакова було госпіталізовано після вуличного нападу. Лікарі боролися за життя молодого хлопця, але українець помер на операційному столі внаслідок поранень у груди та живіт.
Не лише український підліток постраждав унаслідок цього нападу. Його жертвами також стали 14-річний сирієць та 13-річна ліванка. Поліція встановила особу злочинця за допомогою відеозапису з місця події. Окрім убивці було затримано 14-річного підлітка з Греції. Пізніше його відпустили через відсутність доказів.
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