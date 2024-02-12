Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українського баскетболіста вбив 15-річний підліток — деталі розслідування arrow

Українського баскетболіста вбив 15-річний підліток — деталі розслідування

12 лютого 2024 15:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Українського баскетболіста вбив 15-річний підліток — деталі розслідування
Німецька поліція на місці злочину. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Німецька поліція опублікувала нові дані у справі про вбивство молодого українського баскетболіста. Напередодні Володимир Єрмаков загинув унаслідок поранень, які йому завдав злочинець у Дюссельдорфі.

Зловмисник виявився молодшим за свою жертву, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Читайте також:

Представники правоохоронних органів німецького Дюссельдорфа продовжують розслідування вбивства українського спортсмена Володимира Єрмакова. Поліція зуміла оперативно затримати людину, яка підозрюється у цьому злочині.

Володимир Єрмаков
Загиблий Володимир Єрмаков. Фото: facebook

Ким виявився вбивця українця

Йдеться про місцевого школяра турецького походження. Зловмисник, який завдав спортсмену загалом дев'ять ножових поранень, виявився 15-річним підлітком.

Володимира Єрмакова було госпіталізовано після вуличного нападу. Лікарі боролися за життя молодого хлопця, але українець помер на операційному столі внаслідок поранень у груди та живіт.

Не лише український підліток постраждав унаслідок цього нападу. Його жертвами також стали 14-річний сирієць та 13-річна ліванка. Поліція встановила особу злочинця за допомогою відеозапису з місця події. Окрім убивці було затримано 14-річного підлітка з Греції. Пізніше його відпустили через відсутність доказів.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний перейде до одного з топклубів наприкінці сезону. "Борнмут" назвав причину продажу гравця.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко розкритикував команду через серію невдалих матчів на зборах у Туреччині. 

Голкіпер Андрій Лунін обрав клуб, у якому продовжить кар'єру. 

База київського "Динамо" в центрі Києва опинилася в жалюгідному стані. На кадрах видно, що багатофункціональний комплекс буквально "розвалюється".

У Німеччині стався інцидент, який завершився загибеллю молодого гравця збірної України.

Німеччина
трагедія
спорт
вбивство
Баскетбол

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі