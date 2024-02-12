Украинского баскетболиста убил 15-летний подросток — детали расследования
Немецкая полиция опубликовала новые данные по делу об убийстве молодого украинского баскетболиста. Накануне Владимир Ермаков погиб в результате ранений, которые ему нанес преступник в Дюссельдорфе.
Злоумышленник оказался моложе своей жертвы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.
Представители правоохранительных органов немецкого Дюссельдорфа продолжают расследование убийства украинского спортсмена Владимира Ермакова. Полиция сумела оперативно задержать человека, который подозревается в этом преступлении.
Кем оказался убийца украинца
Речь идет о местном школьнике турецкого происхождения. Злоумышленник, который нанес спортсмену в общей сложности девять ножевых ранений, оказался 15-летним подростком.
Владимир Ермаков был госпитализирован после уличного нападения. Врачи боролись за жизнь молодого парня, но украинец скончался на операционном столе в результате ранений в грудь и живот.
Не только украинский подросток пострадал в результате этого нападения. Его жертвами также стали14-летний сириец и 13-летняя ливанка. Полиция установила личность преступника с помощью видеозаписи с места происшествия. Помимо убийцы, был задержан 14-летний подросток из Греции. Позже его отпустили по причине отсутствия доказательств.
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