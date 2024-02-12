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Украинского баскетболиста убил 15-летний подросток — детали расследования

12 февраля 2024 15:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинского баскетболиста убил 15-летний подросток — детали расследования
Немецкая полиция на месте преступления. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Немецкая полиция опубликовала новые данные по делу об убийстве молодого украинского баскетболиста. Накануне Владимир Ермаков погиб в результате ранений, которые ему нанес преступник в Дюссельдорфе. 

Злоумышленник оказался моложе своей жертвы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild

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Представители правоохранительных органов немецкого Дюссельдорфа продолжают расследование убийства украинского спортсмена Владимира Ермакова. Полиция сумела оперативно задержать человека, который подозревается в этом преступлении. 

Владимир Ермаков
Погибший Владимир Ермаков. Фото: facebook

Кем оказался убийца украинца 

Речь идет о местном школьнике турецкого происхождения. Злоумышленник, который нанес спортсмену в общей сложности девять ножевых ранений, оказался 15-летним подростком. 

Владимир Ермаков был госпитализирован после уличного нападения. Врачи боролись за жизнь молодого парня, но украинец скончался на операционном столе в результате ранений в грудь и живот. 

Не только украинский подросток пострадал в результате этого нападения. Его жертвами также стали14-летний сириец и 13-летняя ливанка. Полиция установила личность преступника с помощью видеозаписи с места происшествия. Помимо убийцы, был задержан 14-летний подросток из Греции. Позже его отпустили по причине отсутствия доказательств.

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Голкипер Андрей Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

Германия
трагедия
спорт
убийство
Баскетбол

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