Украинского баскетболиста убил 15-летний подросток — детали расследования

Немецкая полиция на месте преступления. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Немецкая полиция опубликовала новые данные по делу об убийстве молодого украинского баскетболиста. Накануне Владимир Ермаков погиб в результате ранений, которые ему нанес преступник в Дюссельдорфе.

Злоумышленник оказался моложе своей жертвы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

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Представители правоохранительных органов немецкого Дюссельдорфа продолжают расследование убийства украинского спортсмена Владимира Ермакова. Полиция сумела оперативно задержать человека, который подозревается в этом преступлении.

Погибший Владимир Ермаков. Фото: facebook

Кем оказался убийца украинца

Речь идет о местном школьнике турецкого происхождения. Злоумышленник, который нанес спортсмену в общей сложности девять ножевых ранений, оказался 15-летним подростком.

Владимир Ермаков был госпитализирован после уличного нападения. Врачи боролись за жизнь молодого парня, но украинец скончался на операционном столе в результате ранений в грудь и живот.

Не только украинский подросток пострадал в результате этого нападения. Его жертвами также стали14-летний сириец и 13-летняя ливанка. Полиция установила личность преступника с помощью видеозаписи с места происшествия. Помимо убийцы, был задержан 14-летний подросток из Греции. Позже его отпустили по причине отсутствия доказательств.

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