Дружина Дмитра Криськіва Карина вразила новим кіношним образом

Карина Криськів. Фото: instagram.com/karisha_angelovskaya_

У футболістів донецького "Шахтаря" багато вродливих дружин. Однією з таких є кохана Дмитра Криськіва Карина.

В останній своїй публікації в Instagram Карина Криськів здивувала своїм образом, який можна назвати кіношним.

Карина поки ще не дуже популярна в соціальних мережах. Для прикладу, в Instagram у неї лише 4,3 тисячі фоловерів.

Карина Криськів. Фото: instagram.com/karisha_angelovskaya_

Новий образ Карини Криськів

Дружина Криськіва опублікувала знімки, на яких вона показала себе в елегантному образі, що викликало захоплення у коментуючих.

Образ Карини — це стиль минулого з ноткою голлівудського кінематографу, який приворожує увагу до екранів.

Карина Криськів. Фото: instagram.com/karisha_angelovskaya_

До того ж Карина опублікувала чорно-білі та кольорові фото й вони по-різному сприймаються глядачем та викликають різні емоції.

Карина Криськів. Фото: instagram.com/karisha_angelovskaya_

Карина Криськів. Фото: instagram.com/karisha_angelovskaya_

Чоловік Карини, Дмитро прокоментував допис коротко: "Краса".

Серед коментуючих, яким сподобався образ, були Даша Бондар, дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондара, та Христина Шацьких, дівчина хавбека "Динамо" Миколи Шапаренка.

