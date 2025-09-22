Дружина Дмитра Криськіва Карина вразила новим кіношним образом

Дружина гравця Шахтаря вразила кінематографічною красою — фото
У футболістів донецького "Шахтаря" багато вродливих дружин. Однією з таких є кохана Дмитра Криськіва Карина.
В останній своїй публікації в Instagram Карина Криськів здивувала своїм образом, який можна назвати кіношним.
Карина поки ще не дуже популярна в соціальних мережах. Для прикладу, в Instagram у неї лише 4,3 тисячі фоловерів.
Новий образ Карини Криськів
Дружина Криськіва опублікувала знімки, на яких вона показала себе в елегантному образі, що викликало захоплення у коментуючих.
Образ Карини — це стиль минулого з ноткою голлівудського кінематографу, який приворожує увагу до екранів.
До того ж Карина опублікувала чорно-білі та кольорові фото й вони по-різному сприймаються глядачем та викликають різні емоції.
Чоловік Карини, Дмитро прокоментував допис коротко: "Краса".
Серед коментуючих, яким сподобався образ, були Даша Бондар, дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондара, та Христина Шацьких, дівчина хавбека "Динамо" Миколи Шапаренка.
