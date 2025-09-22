Видео
Жена игрока Шахтера поразила кинематографической красотой — фото

Жена игрока Шахтера поразила кинематографической красотой — фото

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 08:33
Жена Дмитрия Крыськива Карина поразила новым киношным образом
Карина Крыськив. Фото: instagram.com/karisha_angelovskaya_

У футболистов донецкого "Шахтера" много красивых жен. Одной из таких является возлюбленная Дмитрия Крыськива Карина.

В последней своей публикации в Instagram Карина Крыськив удивила своим образом, который можно назвать киношным.

Читайте также:

Карина пока еще не очень популярна в социальных сетях. Для примера, в Instagram у нее лишь 4,3 тысячи фолловеров.

Карина Крыськив
Карина Крыськив. Фото: instagram.com/karisha_angelovskaya_

Новый образ Карины Крыськив

Супруга Крыськива опубликовала снимки, на которых она показала себя в элегантном образе, что вызвало восторг у комментирующих.

Образ Карины — это стиль прошлого с ноткой голливудского кинематографа, который привораживает внимание к экранам.

Карина Крыськив
Карина Крыськив. Фото: instagram.com/karisha_angelovskaya_

К тому же Карина опубликовала черно-белые и цветные фото и они по-разному воспринимаются зрителем и вызывают разные эмоции.

Карина Крыськив
Карина Крыськив. Фото: instagram.com/karisha_angelovskaya_
Карина Крыськив
Карина Крыськив. Фото: instagram.com/karisha_angelovskaya_

Супруг Карины, Дмитрий прокомментировал сообщение коротко: "Красота".

Среди комментирующих, которым понравился образ, были Даша Бондарь, жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря, и Кристина Шацких, девушка хавбека "Динамо" Николая Шапаренко.

Напомним, ранее украинский абсолютный чемпион-супертяжеловес Александр Усик рассказал, почему сборная Украины плохо показала себя на ЧМ-2025, который прошел в Ливерпуле.

Экс-футболист "Динамо" Киев Артем Кравец побил горшки с Игорем Суркисом.

футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Дмитрий Крыськив жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
