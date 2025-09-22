Жена Дмитрия Крыськива Карина поразила новым киношным образом

Жена игрока Шахтера поразила кинематографической красотой — фото
У футболистов донецкого "Шахтера" много красивых жен. Одной из таких является возлюбленная Дмитрия Крыськива Карина.
В последней своей публикации в Instagram Карина Крыськив удивила своим образом, который можно назвать киношным.
Карина пока еще не очень популярна в социальных сетях. Для примера, в Instagram у нее лишь 4,3 тысячи фолловеров.
Новый образ Карины Крыськив
Супруга Крыськива опубликовала снимки, на которых она показала себя в элегантном образе, что вызвало восторг у комментирующих.
Образ Карины — это стиль прошлого с ноткой голливудского кинематографа, который привораживает внимание к экранам.
К тому же Карина опубликовала черно-белые и цветные фото и они по-разному воспринимаются зрителем и вызывают разные эмоции.
Супруг Карины, Дмитрий прокомментировал сообщение коротко: "Красота".
Среди комментирующих, которым понравился образ, были Даша Бондарь, жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря, и Кристина Шацких, девушка хавбека "Динамо" Николая Шапаренко.
