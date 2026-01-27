Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дружина Михайличенка пояснила конфлікт із сантехніком

Дружина Михайличенка пояснила конфлікт із сантехніком

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 11:01
Справа Михайличенка отримала новий поворот після слів дружини
Олексій Михайличенко під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Дружина колишнього гравця та тренера київського "Динамо" Олексія Михайличенка Інна розповіла свою версію конфлікту з сантехніком, через який довкола сім'ї розгорівся публічний скандал.

Згідно з її словами, ситуація почалася після проблем із водопостачанням у будинку і не мала стосунку до дій самих мешканців квартири Михайличенка, повідомляють "Факти".

Реклама
Читайте також:

Інна Михайличенко стверджує, що причиною аварії стали помилки комунальних служб: сантехнік не утеплив бойлер, хоча мав відповідну вказівку, а після марних спроб відновити подачу води покинув об'єкт. Коли мешканці спустилися в підвал, щоб домогтися завершення робіт, ситуація переросла в гострий конфлікт.

Алексей Михайличенко
Олексій Михайличенко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Що сталося в підвалі будинку

За словами дружини екстренера, саме в підвалі стався інцидент, який пізніше був інтерпретований у публічному просторі як побиття. Інна наполягає, що першою жертвою агресії стала вона сама, після чого вона зателефонувала чоловікові. Михайличенко, за її версією, не завдавав ударів сантехніку, а подальші дії комунальника і поява поліції стали для сім'ї шоком.

"Я стала у дверях і сказала, що не випущу його, поки у нас не буде води. У відповідь він мене штовхнув і обматюкав. Після цього я зателефонувала Льоші та попросила терміново спуститися", — розповіла Інна Михайличенко.

Нагадаємо, з'явилися нові подробиці стану здоров'я колишнього чемпіона "Формули-1" Міхаеля Шумахера.

У сім'ї Девіда та Вікторії Бекхем сталася нова неприємна ситуація, і йдеться не про старшого сина.

скандал спорт футбол Динамо комунальні служби Олексій Михайличенко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації