Справа Михайличенка отримала новий поворот після слів дружини

Олексій Михайличенко під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Дружина колишнього гравця та тренера київського "Динамо" Олексія Михайличенка Інна розповіла свою версію конфлікту з сантехніком, через який довкола сім'ї розгорівся публічний скандал.

Згідно з її словами, ситуація почалася після проблем із водопостачанням у будинку і не мала стосунку до дій самих мешканців квартири Михайличенка, повідомляють "Факти".

Інна Михайличенко стверджує, що причиною аварії стали помилки комунальних служб: сантехнік не утеплив бойлер, хоча мав відповідну вказівку, а після марних спроб відновити подачу води покинув об'єкт. Коли мешканці спустилися в підвал, щоб домогтися завершення робіт, ситуація переросла в гострий конфлікт.

Олексій Михайличенко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Що сталося в підвалі будинку

За словами дружини екстренера, саме в підвалі стався інцидент, який пізніше був інтерпретований у публічному просторі як побиття. Інна наполягає, що першою жертвою агресії стала вона сама, після чого вона зателефонувала чоловікові. Михайличенко, за її версією, не завдавав ударів сантехніку, а подальші дії комунальника і поява поліції стали для сім'ї шоком.

"Я стала у дверях і сказала, що не випущу його, поки у нас не буде води. У відповідь він мене штовхнув і обматюкав. Після цього я зателефонувала Льоші та попросила терміново спуститися", — розповіла Інна Михайличенко.

