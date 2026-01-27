Справа Михайличенка отримала новий поворот після слів дружини

Дружина Михайличенка пояснила конфлікт із сантехніком
Дружина колишнього гравця та тренера київського "Динамо" Олексія Михайличенка Інна розповіла свою версію конфлікту з сантехніком, через який довкола сім'ї розгорівся публічний скандал.
Згідно з її словами, ситуація почалася після проблем із водопостачанням у будинку і не мала стосунку до дій самих мешканців квартири Михайличенка, повідомляють "Факти".
Інна Михайличенко стверджує, що причиною аварії стали помилки комунальних служб: сантехнік не утеплив бойлер, хоча мав відповідну вказівку, а після марних спроб відновити подачу води покинув об'єкт. Коли мешканці спустилися в підвал, щоб домогтися завершення робіт, ситуація переросла в гострий конфлікт.
Що сталося в підвалі будинку
За словами дружини екстренера, саме в підвалі стався інцидент, який пізніше був інтерпретований у публічному просторі як побиття. Інна наполягає, що першою жертвою агресії стала вона сама, після чого вона зателефонувала чоловікові. Михайличенко, за її версією, не завдавав ударів сантехніку, а подальші дії комунальника і поява поліції стали для сім'ї шоком.
"Я стала у дверях і сказала, що не випущу його, поки у нас не буде води. У відповідь він мене штовхнув і обматюкав. Після цього я зателефонувала Льоші та попросила терміново спуститися", — розповіла Інна Михайличенко.
