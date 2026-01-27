Дело Михайличенко получило новый поворот после слов жены

Жена Михайличенко объяснила конфликт с сантехником
Жена бывшего игрока и тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко Инна рассказала свою версию конфликта с сантехником, из-за которого вокруг семьи разгорелся публичный скандал.
Согласно ее словам, ситуация началась после проблем с водоснабжением в доме и не имела отношения к действиям самих жильцов квартиры Михайличенко, сообщают "Факты".
Инна Михайличенко утверждает, что причиной аварии стали ошибки коммунальных служб: сантехник не утеплил бойлер, хотя имел соответствующее указание, а после безуспешных попыток восстановить подачу воды покинул объект. Когда жильцы спустились в подвал, чтобы добиться завершения работ, ситуация переросла в острый конфликт.
Что произошло в подвале дома
По словам супруги экс-тренера, именно в подвале произошел инцидент, который позже был интерпретирован в публичном пространстве как избиение. Инна настаивает, что первой жертвой агрессии стала она сама, после чего она позвонила мужу. Михайличенко, по ее версии, не наносил ударов сантехнику, а дальнейшие действия коммунальщика и появление полиции стали для семьи шоком.
"Я стала в дверях и сказала, что не выпущу его, пока у нас не будет воды. В ответ он меня толкнул и обматерил. После этого я позвонила Леше и попросила срочно спуститься", — рассказала Инна Михайличенко.
Напомним, появились новые подробности состояния здоровья бывшего чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера.
В семье Дэвида и Виктории Бекхэм произошла новая неприятная ситуация, и речь не о старшем сыне.
Читайте Новини.LIVE!