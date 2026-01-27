Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жена Михайличенко объяснила конфликт с сантехником

Жена Михайличенко объяснила конфликт с сантехником

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 11:01
Дело Михайличенко получило новый поворот после слов жены
Алексей Михайличенко во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Жена бывшего игрока и тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко Инна рассказала свою версию конфликта с сантехником, из-за которого вокруг семьи разгорелся публичный скандал.

Согласно ее словам, ситуация началась после проблем с водоснабжением в доме и не имела отношения к действиям самих жильцов квартиры Михайличенко, сообщают "Факты".

Реклама
Читайте также:

Инна Михайличенко утверждает, что причиной аварии стали ошибки коммунальных служб: сантехник не утеплил бойлер, хотя имел соответствующее указание, а после безуспешных попыток восстановить подачу воды покинул объект. Когда жильцы спустились в подвал, чтобы добиться завершения работ, ситуация переросла в острый конфликт. 

Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Что произошло в подвале дома

По словам супруги экс-тренера, именно в подвале произошел инцидент, который позже был интерпретирован в публичном пространстве как избиение. Инна настаивает, что первой жертвой агрессии стала она сама, после чего она позвонила мужу. Михайличенко, по ее версии, не наносил ударов сантехнику, а дальнейшие действия коммунальщика и появление полиции стали для семьи шоком.

"Я стала в дверях и сказала, что не выпущу его, пока у нас не будет воды. В ответ он меня толкнул и обматерил. После этого я позвонила Леше и попросила срочно спуститься", — рассказала Инна Михайличенко. 

Напомним, появились новые подробности состояния здоровья бывшего чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера. 

В семье Дэвида и Виктории Бекхэм произошла новая неприятная ситуация, и речь не о старшем сыне. 

скандал спорт футбол Динамо коммунальные службы Алексей Михайличенко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации