Дело Михайличенко получило новый поворот после слов жены

Алексей Михайличенко во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Жена бывшего игрока и тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко Инна рассказала свою версию конфликта с сантехником, из-за которого вокруг семьи разгорелся публичный скандал.

Согласно ее словам, ситуация началась после проблем с водоснабжением в доме и не имела отношения к действиям самих жильцов квартиры Михайличенко, сообщают "Факты".

Инна Михайличенко утверждает, что причиной аварии стали ошибки коммунальных служб: сантехник не утеплил бойлер, хотя имел соответствующее указание, а после безуспешных попыток восстановить подачу воды покинул объект. Когда жильцы спустились в подвал, чтобы добиться завершения работ, ситуация переросла в острый конфликт.

Алексей Михайличенко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Что произошло в подвале дома

По словам супруги экс-тренера, именно в подвале произошел инцидент, который позже был интерпретирован в публичном пространстве как избиение. Инна настаивает, что первой жертвой агрессии стала она сама, после чего она позвонила мужу. Михайличенко, по ее версии, не наносил ударов сантехнику, а дальнейшие действия коммунальщика и появление полиции стали для семьи шоком.

"Я стала в дверях и сказала, что не выпущу его, пока у нас не будет воды. В ответ он меня толкнул и обматерил. После этого я позвонила Леше и попросила срочно спуститься", — рассказала Инна Михайличенко.

