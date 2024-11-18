Дружина Віталія Миколенка показала новий стильний образ у Instagram

Вікторія Миколенко. Фото: instagram.com/assorova_vi

Дружина лівого захисника збірної України Віталія Миколенка Вікторія рідко радує своїх фоловерів новими публікаціями. Дівчина дуже скромна і, ймовірно, не любить метушню як інші дружини гравців.

Однак цього разу вона змінила образ і вирішила показати його в Instagram.

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Дружина Віталія скромно веде свій Instagram, де має лише 61 публікацію та 12,2 тисячі фоловерів.

Вікторія та Віталій Миколенко.

Фото: instagram.com/assorova_vi

Новий образ дружини Миколенка

Вікторія постала перед публікою у трохи дивному бордовому одязі. Можливо, це вбрання для уроків танців, або для однієї з вечірок.

Якщо подивитися на прикраси Вікторії, це нагадує іспанський стиль.

Вікторія Миколенко.

Фото: instagram.com/assorova_vi

Вікторія Миколенко.

Фото: instagram.com/assorova_vi

Зазначимо, що Віталій зараз у розташуванні збірної України. Раніше він разом із командою в Батумі зіграли внічию з Грузією (1:1).

Нагадаємо, раніше дружина захисника "Шахтаря" та збірної України взяла участь у пікантній фотосесії.

Також у гарному образі на публіці з'явилася колишня дружина ексзірки "Динамо" та збірної України Артема Кравця.