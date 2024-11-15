Миколенко оцінив рівень готовності збірної України до матчу з Грузією

Віталій Миколенко у матчі за "Евертон". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко збирається вийти в основному складі на матч Ліги Націй із національною командою Грузії. Футболіст повністю поновився після проблем зі здоров'ям.

Миколенко високо оцінив рівень своєї функціональної підготовки в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Віталій Миколенко пропустив кінець минулого сезону та розпочав нинішню кампанію через декілька травм поспіль. Тренерський штаб "Евертона" не форсував терміни повернення гравця, який поступово видужав, набрав форму та зіграв уже чотири матчі за англійську команду.

Віталій Миколенко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Миколенко думає про збірну Грузії

Український футболіст нагадав про те, що у попередньому матчі цих команд перемогли підопічні Сергія Реброва. Той поєдинок завершився з рахунком 1:0, і Миколенко впевнений, що "синьо-жовтим" під силу повторити той успіх навіть з урахуванням кадрових проблем.

Віталій Миколенко вважає збірну Грузії сильним суперником. Він уже протистояв нинішньому складу команди Віллі Саньоля на молодіжному рівні. Захисник пам'ятає, наскільки було складно протистояти швидким та технічним грузинським гравцям.

Футболіст "Евертона" з нетерпінням чекає на матч Грузія — Україна, який відбудеться в суботу, о 19:00 за київським часом.

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