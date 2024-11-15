Вінісіус не забив пенальті та влаштував бійку у матчі відбору на ЧС-2026

Вінісіус Жуніор під час атаки. Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

У рамках відбору на Кубок Світу-2026 збірна Бразилії не змогла перемогти у Венесуелі, яка традиційно впевнено виступає вдома. Під час поєдинку стався скандал із Вінісіусом Жуніором.

Вінгер "Реала" міг принести перемогу своїй команді, проте не забив із пенальті, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках 11 туру відбору на чемпіонат світу 2026 збірна Венесуели прийняла Бразилію. Будь-якому супернику складно протистояти "чарруас" на високогір'ї, от і цього разу господарі поля скористалися своєю перевагою.

Як зіграла Бразилія

Команда Дорівала Жуніора заволоділа ініціативою на перших хвилинах поєдинку, Рафінья та Савіньо втратили кілька моментів біля воріт суперника. Бразильці зуміли забити лише зі штрафного на 43-й хвилині матчу. Відзначився футболіст "Барселони", який набрав чудову форму.

Вінісіус Жуніор сперечається з венесуельцями. Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Проте вже на 46-й хвилині венесуельці відігралися після влучного удару у виконанні Теласко Сеговії. Втім, Бразилія мала шанс вирвати перемогу, коли команда на 62-й хвилині заробила право на пенальті. Але Вінісіус не зміг переграти воротаря Рафаеля Ромо, який впорався і з добиванням у виконанні вінгера "Реала". Після цього Вінісіус почав нервувати й вступив у бійку з суперниками, але серйозної бійки вдалося уникнути.

Збірна Бразилії набрала 17 балів і закріпилася на третій сходинці у турнірній таблиці. Лідирує Аргентина, від якої на три бали відстає Колумбія.

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