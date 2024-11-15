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Аргентина з Мессі несподівано програла у відборі на ЧС-2026

15 листопада 2024 08:50
Станіслав Костюк - Редактор
Збірна Аргентини з Мессі у складі програла на виїзді Парагваю
Ліонель Мессі апелює до судді. Фото: Reuters/Cesar Olmedo
Станіслав Костюк - Редактор

Збірна Аргентини не зуміла набрати бали у виїзному матчі проти Парагваю у рамках відбору на Кубок Світу. Команда Ліонеля Скалоні першою відкрила рахунок, проте в результаті зазнала поразки.

Ліонель Мессі змарнував декілька моментів біля воріт суперника, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках 11 туру відбору на чемпіонат світу, який відбудеться 2026 року, збірна Парагваю прийняла Аргентину. Лідери турнірної таблиці забили гол вже на 11-й хвилині зустрічі. Леандро Мартінес відзначився після передачі Енцо Фернандеса і суддя зарахував м'яч після перегляду епізоду за допомогою системи VAR.

Парагвай вирвав перемогу

Господарі поля не збиралися грати тільки в обороні й проводили атаки при кожній нагоді. Вони відігралися на 19-й хвилині зусиллями форварда італійського "Торіно" Антоніо Санабрії. А на початку другого тайму парагвайці забили переможний м'яч. Гомес зробив передачу на Альдерете, який зумів завдати точного удару, 2:1!

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

Ця перемога допомогла збірній Парагваю зберегти шанси кваліфікуватись на ЧС-2026. "Гуарані" посідають шосте місце у турнірній таблиці. Лідирують, як і раніше, аргентинці, але в найближчому турі їх може наздогнати Колумбія.

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спорт футбол Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу ЧС-2026 з футболу

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