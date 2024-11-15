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Аргентина с Месси неожиданно проиграла в отборе на ЧМ-2026

15 ноября 2024 08:50
Станислав Костюк - Редактор
Сборная Аргентины с Месси в составе проиграла на выезде Парагваю
Лионель Месси апеллирует к судье. Фото: Reuters/Cesar Olmedo
Станислав Костюк - Редактор

Сборная Аргентины не сумела набрать баллы в выездном матче против Парагвая в рамках отбора на Кубок Мира. Команда Лионеля Скалони первой открыла счет, но в итоге потерпела поражение. 

Лионель Месси упустил несколько моментов у ворот соперника, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В рамках 11 тура отбора на чемпионат мира, который состоится в 2026 году, сборная Парагвая приняла Аргентину. Лидеры турнирной таблицы забили гол уже на 11-й минуте встречи. Леандро Мартинес отличился после передачи Энцо Фернандеса, и судья засчитал мяч после просмотра эпизода с помощью системы VAR. 

Парагвай вырвал победу 

Хозяева поля не собирались играть только в обороне и проводили атаки при каждом удобном случае. Они отыгрались на 19-й минуте усилиями форварда итальянского "Торино" Антонио Санабрии. А в начале второго тайма парагвайцы забили победный мяч. Гомес сделал передачу на Альдерете, который сумел нанести точный удар, 2:1! 

Лионель Месси
Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

Эта победа помогла сборной Парагвая сохранить шансы квалифицироваться на ЧМ-2026. "Гуарани" занимают шестое место в турнирной таблице. Лидирую, как и прежде, аргентинцы, но в ближайшем туре их может догнать Колумбия. 

Напомним, лидер сборной Украины может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед". 

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин сможет выбрать вариант для трансфера из предложений двух известных клубов. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров убрал из заявки команды на матчи Лиги Наций еще одного игрока "Динамо". 

спорт футбол Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу

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09:04 Украинцы могут потерять субсидию из-за родственника — причина

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