Сборная Аргентины с Месси в составе проиграла на выезде Парагваю

Лионель Месси апеллирует к судье. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

Сборная Аргентины не сумела набрать баллы в выездном матче против Парагвая в рамках отбора на Кубок Мира. Команда Лионеля Скалони первой открыла счет, но в итоге потерпела поражение.

Лионель Месси упустил несколько моментов у ворот соперника, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках 11 тура отбора на чемпионат мира, который состоится в 2026 году, сборная Парагвая приняла Аргентину. Лидеры турнирной таблицы забили гол уже на 11-й минуте встречи. Леандро Мартинес отличился после передачи Энцо Фернандеса, и судья засчитал мяч после просмотра эпизода с помощью системы VAR.

Парагвай вырвал победу

Хозяева поля не собирались играть только в обороне и проводили атаки при каждом удобном случае. Они отыгрались на 19-й минуте усилиями форварда итальянского "Торино" Антонио Санабрии. А в начале второго тайма парагвайцы забили победный мяч. Гомес сделал передачу на Альдерете, который сумел нанести точный удар, 2:1!

Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Cesar Olmedo

Эта победа помогла сборной Парагвая сохранить шансы квалифицироваться на ЧМ-2026. "Гуарани" занимают шестое место в турнирной таблице. Лидирую, как и прежде, аргентинцы, но в ближайшем туре их может догнать Колумбия.

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