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Лидер сборной Украины кардинально сменил имидж

14 ноября 2024 15:37
Станислав Костюк - Редактор
Трубин кардинально сменил имидж перед матчами Лиги Наций
Общекомандный снимок сборной Украины. Фото: УАФ
Станислав Костюк - Редактор

Футболисты сборной Украины готовятся к важным ноябрьским матчам Лиги Наций. Голкипер команды Анатолий Трубин продемонстрировал, как выглядит за пределами тренировочного поля.

Трубин предстал в элегантном классическом костюме на своей странице в Instagram

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В ноябре сборная Украины проведет два выездных матча в Лиге Наций. Сначала команда Сергея Реброва встретится с Батуми с национальной командой Грузии, а через несколько дней после этого сыграет с Албанией. По итогам этих поединков "сине-желтые" могут как повыситься в классе, так и вылететь в дивизион "С". 

Новый имидж Трубина 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин является футболистом, к которому у болельщиков меньше всего претензий. Накануне матча с командой Грузии вратарь португальской "Бенфики" решил поработать моделью и предстал в новом образе. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в классическом костюме. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Молодой футболист надел элегантный светлый костюм с черными элементами от известного украинского бренда. Образ дополнили солнцезащитные очки. Трубин написал, что ему было интересно сменить спортивную одежду на классический стиль. Голкипер объяснил, что это не последний его эксперимент со стилем. 

Напомним, один из лидеров сборной Украины стал кандидатом на переход в английский "Манчестер Юнайтед". 

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сделал рокировку в заявке национальной команды перед матчем с Грузией. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может сменить команду во время летнего трансферного окна. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу мода Анатолий Трубин

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