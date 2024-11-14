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Лідер збірної України кардинально змінив імідж

14 листопада 2024 15:37
Станіслав Костюк - Редактор
Трубін кардинально змінив імідж перед матчами Ліги Націй
Загальнокомандний знімок збірної України. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Футболісти збірної України готуються до важливих матчів Ліги Націй у листопаді. Голкіпер команди Анатолій Трубін продемонстрував, який має вигляд за межами тренувального поля.

Трубін з'явився на публіці в елегантному класичному костюмі на своїй сторінці в Instagram.

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У листопаді збірна України проведе два виїзні матчі в Лізі Націй. Спочатку команда Сергія Реброва зустрінеться з Батумі з національною командою Грузії, а за кілька днів після цього зіграє з Албанією. За підсумками цих поєдинків "синьо-жовті" можуть підвищитися в класі, так і вилетіти в дивізіон "С".

Новий імідж Трубіна

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін є футболістом, до якого у вболівальників найменше претензій. Напередодні матчу з командою Грузії воротар португальської "Бенфіки" вирішив попрацювати моделлю і постав у новому образі.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у класичному костюмі. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Молодий футболіст одягнув елегантний світлий костюм із чорними елементами від відомого українського бренду. Образ доповнили сонцезахисні окуляри. Трубін написав, що йому було цікаво змінити спортивний одяг на класичний стиль. Голкіпер пояснив, що це не останній його експеримент зі стилем.

Нагадаємо, один із лідерів збірної України став кандидатом на перехід до англійського "Манчестер Юнайтед".

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров зробив рокіровку в заявці національної команди перед матчем з Грузією.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може змінити команду під час літнього трансферного вікна.

спорт футбол Збірна України з футболу мода Анатолій Трубін

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