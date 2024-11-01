Месси рассказал, почему изменил свой стиль игры в Интер Майами

Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi/

Аргентинская суперзвезда футбола Лионель Месси после перехода в "Интер" Майами начал играть иначе. Сейчас игрок чаще играет в пас и руководит атаками, чем обводит по четыре-пять игроков соперника.

Месси в комментарии ESPN AR признал, что ему пришлось поменять стиль игры.

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По словам Месси, ему пришлось поменять свой стиль игры из-за различных причин.

Основной причиной стал возраст. Ветеран футбола уже не может так активно и резво играть как во время выступлений в "Барселоне".

Игроки "Интер" Майами. Фото: instagram.com/leomessi/

Второй причиной стал сама Лига МЛС, которая имеет критерии, и к ним пришлось приспосабливаться.

"Я изменил свой стиль игры, подстраиваясь под обстоятельства, возраст и разные моменты. Постепенно адаптируюсь ко всему. Пересмотрел свои подходы и адаптировался к новой для меня лиге, чувствуя себя комфортно с самого начала", — сказал Месси.

Отметим, что Месси перешел в "Интер" Майами в 2023 году, подписав контракт до лета 2025 года. До клуба Дэвида Бэкхэма Лионель выступал в "Барселоне" и "ПСЖ".

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