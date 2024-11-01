Мессі розповів, чому змінив свій стиль гри в Інтер Маямі

Ліонель Мессі. Фото: instagram.com/leomessi/

Аргентинська суперзірка футболу Ліонель Мессі після переходу в "Інтер" Маямі почав грати інакше. Наразі гравець частіше грає у пас і керує атаками, ніж обводить по чотири-п'ять гравців суперника.

Мессі у коментарі ESPN AR визнав, що йому довелося змінити стиль гри.

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За словами Мессі, йому довелося змінити свій стиль гри через різні причини.

Основною причиною став вік. Ветеран футболу вже не може так активно і жваво грати як під час виступів у "Барселоні".

Гравці "Інтер" Маямі. Фото: instagram.com/leomessi/

Другою причиною стала сама Ліга МЛС, яка має критерії, і до них довелося пристосовуватись.

"Я змінив свій стиль гри, підлаштовуючись під обставини, вік та різні моменти. Поступово адаптуюсь до всього. Переглянув свої підходи та адаптувався до нової для мене ліги, почуваючись комфортно з самого початку", — сказав Мессі.

Зазначимо, що Мессі перейшов в "Інтер" Маямі 2023 року, підписавши контракт до літа 2025 року. До клубу Девіда Бекхема Ліонель виступав у "Барселоні" та "ПСЖ".

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