Винисиус не забил пенальти и устроил драку в матче отбора на ЧМ-2026

Винисиус Жуниор во время атаки. Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

В рамках отбора на Кубок Мира-2026 сборная Бразилии не смогла победить в Венесуэле, которая традиционно уверенно выступает дома. Во время поединка произошел скандал с Винисиусом Жуниором.

Вингер "Реала" мог принести победу своей команде, но не забил с пенальти, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как сыграла Бразилия

Команда Доривала Жуниора завладела инициативой на первых минутах поединка, Рафинья и Савиньо упустили несколько моментов у ворот соперника. Бразильцы сумели забить только со штрафного на 43-й минуте матча. Отличился футболист "Барселоны", который набрал хорошую форму.

Винисиус Жуниор спорит с венесуэльцами. Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Однако уже на 46-й минуте венесуэльцы отыгрались после точного удара в исполнении Теласко Сеговии. Впрочем, у Бразилии был шанс вырвать победу, когда команда на 62-й минуте заработала право на пенальти. Но Винисиус не смог переиграть вратаря Рафаэля Ромо, который справился и с добиванием в исполнении вингера "Реала". После этого Винисиус начал нервничать и вступил в потасовку с соперниками, но серьезной драки удалось избежать.

Сборная Бразилии набрала 17 баллов и закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице. Лидирует Аргентина, от которой на три балла отстает Колумбия.

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