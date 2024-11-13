Реал Мадрид планирует продажу ключевых игроков для стабилизации финансов

Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" решил продать семерых футболистов. Все, кроме Андрея Лунина, являются основными в команде.

Мадридцам необходимо продать игроков, сообщило Relevo.

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Президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: Marca.com

"Реал" собирается заработать деньги

По информации источника, в мадридском "Реале" после перехода Килиана Мбаппе возникли финансовые проблемы.

Поэтому клуб решил негласно выставить на трансфер семь футболистов: Андрея Лунина, Винисиуса Жуниора, Родриго, Орельена Чуамэни, Антонио Рюдигера, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингу.

Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: Reuters

Пока нет речи о продаже всех этих игроков сразу. Мадридцам необходимо продать нескольких футболистов и потому отдадут тех игроков, за которых лучше всего заплатят.

Самые большие шансы уйти из "Реала" у Чуамени, который до сих пор не смог стать для клуба новым Зинедином Зиданом.

Единственным игроком, который неприкосновен в клубе, является Мбаппе. Несмотря на плохую игру Килиана за клуб в важных матчах, его решили не продавать ни за какие деньги.

Отметим, что на плохую финансовую ситуацию в "Реале" также повлияло решение запретить клубу проводить концерты на "Сантьяго Бернабеу".

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