Реал Мадрид планирует продажу ключевых игроков для стабилизации финансов

Лунина и Винисиуса Реал выставит на трансферный рынок
Мадридский "Реал" решил продать семерых футболистов. Все, кроме Андрея Лунина, являются основными в команде.
Мадридцам необходимо продать игроков, сообщило Relevo.
"Реал" собирается заработать деньги
По информации источника, в мадридском "Реале" после перехода Килиана Мбаппе возникли финансовые проблемы.
Поэтому клуб решил негласно выставить на трансфер семь футболистов: Андрея Лунина, Винисиуса Жуниора, Родриго, Орельена Чуамэни, Антонио Рюдигера, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингу.
Пока нет речи о продаже всех этих игроков сразу. Мадридцам необходимо продать нескольких футболистов и потому отдадут тех игроков, за которых лучше всего заплатят.
Самые большие шансы уйти из "Реала" у Чуамени, который до сих пор не смог стать для клуба новым Зинедином Зиданом.
Единственным игроком, который неприкосновен в клубе, является Мбаппе. Несмотря на плохую игру Килиана за клуб в важных матчах, его решили не продавать ни за какие деньги.
Отметим, что на плохую финансовую ситуацию в "Реале" также повлияло решение запретить клубу проводить концерты на "Сантьяго Бернабеу".
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