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Лунина и Винисиуса Реал выставит на трансферный рынок

13 ноября 2024 10:25
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Реал Мадрид планирует продажу ключевых игроков для стабилизации финансов
Винисиус Жуниор. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Мадридский "Реал" решил продать семерых футболистов. Все, кроме Андрея Лунина, являются основными в команде.

Мадридцам необходимо продать игроков, сообщило Relevo.

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Президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: Marca.com

"Реал" собирается заработать деньги

По информации источника, в мадридском "Реале" после перехода Килиана Мбаппе возникли финансовые проблемы.

Поэтому клуб решил негласно выставить на трансфер семь футболистов: Андрея Лунина, Винисиуса Жуниора, Родриго, Орельена Чуамэни, Антонио Рюдигера, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингу.

Андрей Лунин
Андрей Лунин в составе "Реала". Фото: Reuters

Пока нет речи о продаже всех этих игроков сразу. Мадридцам необходимо продать нескольких футболистов и потому отдадут тех игроков, за которых лучше всего заплатят.

Самые большие шансы уйти из "Реала" у Чуамени, который до сих пор не смог стать для клуба новым Зинедином Зиданом.

Единственным игроком, который неприкосновен в клубе, является Мбаппе. Несмотря на плохую игру Килиана за клуб в важных матчах, его решили не продавать ни за какие деньги.

Отметим, что на плохую финансовую ситуацию в "Реале" также повлияло решение запретить клубу проводить концерты на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал об игроке "Динамо", готовом дебютировать в национальной команде.

В киевском "Динамо" Александр Шовковский может не задержаться.

В "Ингульце" одиозный президент-аграрий Александр Поворознюк финансово наказал пятерых футболистов.

украинские легионеры (футбол) Реал Мадрид футбол Андрей Лунин Винисиус Жуниор

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