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Луніна та Вінісіуса Реал виставить на трансферний ринок

13 листопада 2024 10:25
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Реал Мадрид планує продаж ключових гравців для стабілізації фінансів
Вініcіус Жуніор. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Мадридський "Реал" вирішив продати сімох футболістів. Всі, крім Андрія Луніна, є основними в команді.

Мадридцям необхідно продати гравців, повідомило Relevo.

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Президент "Реала" Флорентіно Перес. Фото: Marca.com

"Реал" збирається заробити гроші

За інформацією джерела, у мадридського "Реалі" після переходу Кіліана Мбаппе виникли фінансові проблеми.

Тому клуб вирішив негласно виставити на трансфер сімох футболістів: Андрія Луніна, Вінісіуса Жуніора, Родріго, Орельєна Чуамені, Антоніо Рюдіґера, Федеріко Вальверде та Едуардо Камавінґу.

Андрей Лунин
Андрій Лунін у складі "Реала". Фото: Reuters

Наразі немає мови стосовно продажу всіх цих гравців відразу. Мадридцям необхідно продати кількох футболістів й тому віддадуть тих гравців, за яких найкраще заплатять.

Найбільші шанси піти з "Реалу" у Чуамені, який досі не зміг стати для клубу новим Зінедіном Зіданом.

Єдиним гравцем, який є недоторканим у клубі є Мбаппе. Попри погану гру Кіліана за клуб у важливих матчах, його вирішили не продавати ні за які гроші.

Зазначимо, що на погану фінансову ситуацію в "Реалі" також вплинуло рішення заборонити клубу проводити концерти на "Сантьяго Бернабеу".

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про гравця "Динамо", який  готовий дебютувати у національній команді.

У київському "Динамо" Олександр Шовковський може не затриматись.

В "Інгульці" одіозний президент-аграрій Олександр Поворознюк фінансово покарав п'ятьох футболістів.

українські легіонери (футбол) Реал Мадрид футбол Андрій Лунін Вінісіус Жуніор

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