Луніна та Вінісіуса Реал виставить на трансферний ринок
Мадридський "Реал" вирішив продати сімох футболістів. Всі, крім Андрія Луніна, є основними в команді.
Мадридцям необхідно продати гравців, повідомило Relevo.
"Реал" збирається заробити гроші
За інформацією джерела, у мадридського "Реалі" після переходу Кіліана Мбаппе виникли фінансові проблеми.
Тому клуб вирішив негласно виставити на трансфер сімох футболістів: Андрія Луніна, Вінісіуса Жуніора, Родріго, Орельєна Чуамені, Антоніо Рюдіґера, Федеріко Вальверде та Едуардо Камавінґу.
Наразі немає мови стосовно продажу всіх цих гравців відразу. Мадридцям необхідно продати кількох футболістів й тому віддадуть тих гравців, за яких найкраще заплатять.
Найбільші шанси піти з "Реалу" у Чуамені, який досі не зміг стати для клубу новим Зінедіном Зіданом.
Єдиним гравцем, який є недоторканим у клубі є Мбаппе. Попри погану гру Кіліана за клуб у важливих матчах, його вирішили не продавати ні за які гроші.
Зазначимо, що на погану фінансову ситуацію в "Реалі" також вплинуло рішення заборонити клубу проводити концерти на "Сантьяго Бернабеу".
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про гравця "Динамо", який готовий дебютувати у національній команді.
У київському "Динамо" Олександр Шовковський може не затриматись.
В "Інгульці" одіозний президент-аграрій Олександр Поворознюк фінансово покарав п'ятьох футболістів.
Читайте Новини.LIVE!