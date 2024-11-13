Реал Мадрид планує продаж ключових гравців для стабілізації фінансів

Вініcіус Жуніор. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" вирішив продати сімох футболістів. Всі, крім Андрія Луніна, є основними в команді.

Мадридцям необхідно продати гравців, повідомило Relevo.

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"Реал" збирається заробити гроші

За інформацією джерела, у мадридського "Реалі" після переходу Кіліана Мбаппе виникли фінансові проблеми.

Тому клуб вирішив негласно виставити на трансфер сімох футболістів: Андрія Луніна, Вінісіуса Жуніора, Родріго, Орельєна Чуамені, Антоніо Рюдіґера, Федеріко Вальверде та Едуардо Камавінґу.

Андрій Лунін у складі "Реала". Фото: Reuters

Наразі немає мови стосовно продажу всіх цих гравців відразу. Мадридцям необхідно продати кількох футболістів й тому віддадуть тих гравців, за яких найкраще заплатять.

Найбільші шанси піти з "Реалу" у Чуамені, який досі не зміг стати для клубу новим Зінедіном Зіданом.

Єдиним гравцем, який є недоторканим у клубі є Мбаппе. Попри погану гру Кіліана за клуб у важливих матчах, його вирішили не продавати ні за які гроші.

Зазначимо, що на погану фінансову ситуацію в "Реалі" також вплинуло рішення заборонити клубу проводити концерти на "Сантьяго Бернабеу".

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