Миколенко оценил степень готовности сборной Украины к матчу с Грузией

Виталий Миколенко в матче за "Эвертон". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко собирается выйти в основном составе на матч Лиги Наций с национальной командой Грузии. Футболист полностью восстановился после проблем со здоровьем.

Миколенко высоко оценил степень своей функциональной подготовки в интервью официальному сайту УАФ.

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Виталий Миколенко пропустил конец прошлого сезона и начало нынешней кампании из-за нескольких травм подряд. Тренерский штаб "Эвертона" не форсировал сроки возвращения игрока, который постепенно выздоровел, набрал форму и сыграл уже четыре матча за английскую команду.

Виталий Миколенко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Миколенко думает о сборной Грузии

Украинский футболист напомнил о том, что в предыдущем матче этих команд победили подопечные Сергея Реброва. Тот поединок завершился со счетом 1:0, и Миколенко уверен, что "сине-желтым" по силам повторить тот успех даже с учетом кадровых проблем.

Виталий Миколенко считает сборную Грузии сильным соперником. Он уже противостоял нынешнему составу команды Вилли Саньоля на молодежном уровне. Защитник помнит, насколько было сложно противостоять быстрым и техничным грузинским игрокам.

Футболист "Эвертона" с нетерпением ждет матч Грузия — Украина, который состоится в субботу, в 19:00 по киевскому времени.

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