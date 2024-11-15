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Миколенко ответил на вопрос о готовности сыграть против Грузии

15 ноября 2024 19:03
Станислав Костюк - Редактор
Миколенко оценил степень готовности сборной Украины к матчу с Грузией
Виталий Миколенко в матче за "Эвертон". Фото: Reuters/Peter Cziborra
Станислав Костюк - Редактор

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко собирается выйти в основном составе на матч Лиги Наций с национальной командой Грузии. Футболист полностью восстановился после проблем со здоровьем. 

Миколенко высоко оценил степень своей функциональной подготовки в интервью официальному сайту УАФ. 

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Виталий Миколенко пропустил конец прошлого сезона и начало нынешней кампании из-за нескольких травм подряд. Тренерский штаб "Эвертона" не форсировал сроки возвращения игрока, который постепенно выздоровел, набрал форму и сыграл уже четыре матча за английскую команду. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Миколенко думает о сборной Грузии 

Украинский футболист напомнил о том, что в предыдущем матче этих команд победили подопечные Сергея Реброва. Тот поединок завершился со счетом 1:0, и Миколенко уверен, что "сине-желтым" по силам повторить тот успех даже с учетом кадровых проблем. 

Виталий Миколенко считает сборную Грузии сильным соперником. Он уже противостоял нынешнему составу команды Вилли Саньоля на молодежном уровне. Защитник помнит, насколько было сложно противостоять быстрым и техничным грузинским игрокам. 

Футболист "Эвертона" с нетерпением ждет матч Грузия — Украина, который состоится в субботу, в 19:00 по киевскому времени. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный готовится к уходу из английского "Борнмута" в более сильную команду. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров был вынужден решать очередную проблему в национальной команде. 

В матче сборных Венесуэлы и Бразилии произошел скандал из-за поведения Винисиуса Жуниора. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Виталий Миколенко

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