Жена Виталия Миколенко показала новый стильный образ в Instagram

Виктория Миколенко. Фото: instagram.com/assorova_vi

Жена левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко Виктория редко радует своих фолловеров новыми публикациями. Девушка очень скромная и, вероятно, не любит суету как другие жены игроков.

Однако на этот раз она изменила образ и решила показать его в Instagram.

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Жена Виталия скромно ведет свой Instagram, где у нее всего 61 публикация и 12,2 тысячи фолловеров.

Виктория и Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/assorova_vi

Новый образ жены Миколенко

Виктория предстала перед публикой в немного странном бордовом одеянии. Возможно, это костюк для уроков танцев, либо для одной из вечеринок. Ответить на это очень сложно.

Если посмотреть на украшения Виктории, то это напоминает испанский стиль.

Виктория Миколенко. Фото: instagram.com/assorova_vi

Виктория Миколенко. Фото: instagram.com/assorova_vi

Отметим, что Виталий сейчас в расположении сборной Украины. Ранее он вместе с командой в Батуми сыграли вничью с Грузией (1:1).

Напомним, ранее жена защитника "Шахтера" и сборной Украины поучаствовала в пикантной фотосессии.

Также в красивом образе на публике появилась бышая жена экс-звезды "Динамо" и сборной Украины Артема Кравца.