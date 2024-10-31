Дружина тренера Динамо Олега Гусєва захопила новим пікантним фото у соцмережах

Дружина тренера Динамо вразила своєю красою та пікантністю — фото
Дружина тренера київського "Динамо" Олега Гусєва продовжує дивувати своєю красою. Ця дівчина одна із найпривабливіших в українському футболі.
Слова про свою привабливість Валерія Гусєва знову підтвердила у Instagram.
Валерія працює моделлю і вона дуже має попит в роботі для різних брендів. Тому не варто дивуватися, що вона має 142 тисячі фоловерів.
Дружина Гусєва знову постала у пікантному образі
В одній з останніх публікацій Валерія опублікувала фото, зроблене на одній із фотосесій, де вона позує у чорній сукні.
Всупереч тому, що це чорна сукня, ми можемо побачити стрункі ноги і фігуру дівчини. Також її риси обличчя та волосся також приковують до себе увагу.
Щодо Олега Гусєва, то його "Динамо" досягло важливих результатів у крайніх матчах. Спочатку була нічия з "Шахтарем" (1:1) у чемпіонаті України, яка допомогла зберегти відрив у шість балів у турнірній таблиці. Потім команда обіграла полтавську "Ворсклу" (2:1) та вийшла до чвертьфіналу Кубка України.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" вирішив позбутися головного тренера Маріно Пушича.
Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола запросив до команди колишнього головного тренера "Манчестер Юнайтед" Еріка Тен Хага.
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