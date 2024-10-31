Дружина тренера Динамо Олега Гусєва захопила новим пікантним фото у соцмережах

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Дружина тренера київського "Динамо" Олега Гусєва продовжує дивувати своєю красою. Ця дівчина одна із найпривабливіших в українському футболі.

Слова про свою привабливість Валерія Гусєва знову підтвердила у Instagram.

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Валерія працює моделлю і вона дуже має попит в роботі для різних брендів. Тому не варто дивуватися, що вона має 142 тисячі фоловерів.

Дружина Гусєва знову постала у пікантному образі

В одній з останніх публікацій Валерія опублікувала фото, зроблене на одній із фотосесій, де вона позує у чорній сукні.

Всупереч тому, що це чорна сукня, ми можемо побачити стрункі ноги і фігуру дівчини. Також її риси обличчя та волосся також приковують до себе увагу.

Валерія Гусєва у новому яскравому образі. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Щодо Олега Гусєва, то його "Динамо" досягло важливих результатів у крайніх матчах. Спочатку була нічия з "Шахтарем" (1:1) у чемпіонаті України, яка допомогла зберегти відрив у шість балів у турнірній таблиці. Потім команда обіграла полтавську "Ворсклу" (2:1) та вийшла до чвертьфіналу Кубка України.

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