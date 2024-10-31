Жена тренера Динамо Олега Гусева восхитила новым пикантным фото в соцсетях

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Жена тренера киевского "Динамо" Олега Гусева продолжает удивлять своей красотой. Эта девушка — одна из самых привлекательных в украинском футболе.

Слова о своей привлекательности Валерия Гусева снова подтвердила в Instagram.

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Жена Гусева снова предстала в пикантном образе

В одной из последних публикаций Валерия опубликовала фото, сделанное на одной из фотосессий, где она позирует в черном платье.

Несмотря на то, что это черное платье, мы можем увидеть стройные ноги и фигуру девушки. Также ее черты лица и волосы тоже приковывают к себе внимание.

Валерия Гусева в новом ярком образе. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Касаемо Олега Гусева, то его "Динамо" достигло важных результатов в крайних матчах. Сначала была ничья с "Шахтером" (1:1) в чемпионате Украины, которая помогла сохранить отрыв в шесть баллов в турнирной таблице. Затем команда обыграла полтавскую "Ворсклу" (2:1) и вышла в четвертьфинал Кубка Украины.

Напомним, донецкий "Шахтер" решил избавиться от главного тренера Марино Пушича.

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пригласил в команду бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.