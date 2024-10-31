Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена тренера Динамо поразила своей красотой и пикантностью — фото arrow

Жена тренера Динамо поразила своей красотой и пикантностью — фото

31 октября 2024 07:15
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жена тренера Динамо Олега Гусева восхитила новым пикантным фото в соцсетях
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Жена тренера киевского "Динамо" Олега Гусева продолжает удивлять своей красотой. Эта девушка — одна из самых привлекательных в украинском футболе.

Слова о своей привлекательности Валерия Гусева снова подтвердила в Instagram.

Читайте также:

Валерия работает моделью и она очень затребована для различных брендов. Поэтому не стоит удивляться, что у нее 142 тысячи фолловеров.

Жена Гусева снова предстала в пикантном образе

В одной из последних публикаций Валерия опубликовала фото, сделанное на одной из фотосессий, где она позирует в черном платье.

Несмотря на то, что это черное платье, мы можем увидеть стройные ноги и фигуру девушки. Также ее черты лица и волосы тоже приковывают к себе внимание.

Валерия Гусева
Валерия Гусева в новом ярком образе. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Касаемо Олега Гусева, то его "Динамо" достигло важных результатов в крайних матчах. Сначала была ничья с "Шахтером" (1:1) в чемпионате Украины, которая помогла сохранить отрыв в шесть баллов в турнирной таблице. Затем команда обыграла полтавскую "Ворсклу" (2:1) и вышла в четвертьфинал Кубка Украины.

Напомним, донецкий "Шахтер" решил избавиться от главного тренера Марино Пушича.

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пригласил в команду бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

Валерия Гусева Динамо футбол жены футболистов Олег Гусев

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:19 Остановить обстрелы Одесчины возможно — что нужно сделать

09:10 В Киеве начали ремонтировать мост Метро — что уже успели сделать

09:03 Ночная атака оккупантов — сколько целей сбили силы ПВО

09:02 В результате наводнения в Испании погибли почти сто человек

08:44 В Украине закроют на пять месяцев самый высокий автоперевал

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

08:39 В Киеве полиция пользовалась услугами борделя — кого наказал суд

08:38 Протест владельцев МАФов во Львове — Садовый вышел к митингующим

08:36 Курс доллара в Украине изменится в ноябре — что ждет

08:30 Кто из преподавателей получит отсрочку в ноябре 2024 года

08:19 У Зеленского высказались о будущем телемарафона

09:19 Остановить обстрелы Одесчины возможно — что нужно сделать

09:10 В Киеве начали ремонтировать мост Метро — что уже успели сделать

09:03 Ночная атака оккупантов — сколько целей сбили силы ПВО

09:02 В результате наводнения в Испании погибли почти сто человек

08:44 В Украине закроют на пять месяцев самый высокий автоперевал

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

08:39 В Киеве полиция пользовалась услугами борделя — кого наказал суд

08:38 Протест владельцев МАФов во Львове — Садовый вышел к митингующим

08:36 Курс доллара в Украине изменится в ноябре — что ждет

08:30 Кто из преподавателей получит отсрочку в ноябре 2024 года

08:19 У Зеленского высказались о будущем телемарафона

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре