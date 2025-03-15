Дружина Усика розповіла про дітей в Іспанії та відмову від переїзду з України

Катерина Усик. Фото: скриншот

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сім’я відомого боксера Олександра Усика опинилася розділеною. Дружина Катерина разом із самим Олександром та двома доньками — Єлизаветою і Марією — залишилися в Україні. Натомість двоє синів, Кирило та Михайло, разом із батьками Катерини переїхали до іспанської Марбельї.

Про те, як війна вплинула на їхню родину, Катерина Усик розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Катерина обожнює Україну

За її словами, вона намагається підтримувати зв’язок із синами та батьками, відвідуючи їх у Марбельї через кожні півтора місяця на два тижні. Уже у квітні Кирило й Михайло планують приїхати в Україну, щоб погостювати та вперше зустрітися з молодшою сестрою Марією.

Катерина пояснила, що сини залишаються в Іспанії не лише через війну. Їй самій складно справлятися з усіма дітьми, адже через часті збори Олександра вона більшість часу проводить наодинці. Хоча в неї є няня, яка працює з 10:00 до 20:00, вночі Катерина залишається сама.

"Я тут одна. Так, няня допомагає, але ресурсу мені одній не вистачає", — зізналася вона.

Щодо старшої доньки Єлизавети, то вона сама вирішила залишитися в Україні. В Києві у неї школа, друзі, а також тренування з тенісу й танців, які є важливою частиною її життя.

Катерина категорично відкидає ідею переїзду за кордон на постійній основі. Вона зізнається, що не уявляє життя поза Україною.

"Мені не подобається за кордоном. Крім України, я не хочу ніде жити. До війни я навіть не усвідомлювала, наскільки ця країна для мене важлива", — розповіла Катерина.

За її словами, Олександру пропонували громадянство різних країн, зокрема Канади та США, ще до війни. Їм обіцяли комфортні умови для життя й тренувань, але Катерина завжди відмовляла.

"Сань, я нікуди не поїду. Я насправді нікуди не поїду. Я нашу країну обожнюю всім серцем", — додала Катерина.

Нагадаємо, національна збірна України проведе два матчі з Бельгією за право виходу до елітного дивізіону Ліги націй. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію матчу.

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