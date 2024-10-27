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Дубінчак розповів, чому Динамо не грало з Шахтарем до вилучення

27 жовтня 2024 22:03
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Владислав Дубінчак розповів про проблеми команди в матчі з Шахтарем
Владислав Дубінчак у матчі проти "Шахтаря". Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У матчі УПЛ київське "Динамо" зіграло в нічию з донецьким "Шахтарем" (1:1). Після гри лівий захисник киян Владислав Дубінчак розповів про проблеми команди.

Свій коментар Дубінчак залишив у ефірі FootballHub.

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Нічия дозволила "Динамо" зберегти шість очок відриву від "гірників", які йдуть четвертими у турнірній таблиці. Кияни наразі мають рівну кількість очок з "Олександрією" та випереджають на чотири очка "Полісся".

Чому "Динамо" погано зіграло до гола "Шахтаря"

За словами Дубінчака, у першому таймі киянам було дуже важко, оскільки були гірше готові фізично. Команда мала на два дні менше часу для відпочинку і довго добиралась у столицю після матчу з "Ромою" в Лізі Європи.

"Ми лише вчора приїхали. Одразу на базу. А ввечері вже було тренування", — сказав Дубінчак.

Також Дубінчак заявив, що на гру команду вплинула травма Дениса Попова, який був основним гравцем захисту.

Владислав зазначив, що після вилучення "Шахтар" відійшов на свою половину поля і дав можливість "Динамо" зробити багато моментів.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх висловилась щодо мера Дніпра Бориса Філатова.

У житомирському "Поліссі" почалися проблеми, оскільки вболівальники виступили проти головного тренера.

футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Владислав Дубінчак

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