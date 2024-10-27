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Дубинчак сообщил, почему Динамо не играло с Шахтером до удаления

27 октября 2024 22:03
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Владислав Дубинчак рассказал о проблемах команды в матче с Шахтером
Владислав Дубинчак в матче против "Шахтера". Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В матче УПЛ киевское "Динамо" сыграло в ничью с донецким "Шахтером" (1:1). После игры левый защитник киевлян Владислав Дубинчак рассказал о проблемах команды.

Свой комментарий Дубинчак оставил в эфире FootballHub.

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Ничья позволила "Динамо" сохранить шесть очков отрыва от "горняков", идущих четвертыми в турнирной таблице. Киевляне имеют равное количество очков с "Александрией" и опережают на четыре очка "Полесье".

Почему "Динамо" плохо сыграло до гола "Шахтера"

По словам Дубинчака, в первом тайме киевлянам было очень тяжело, поскольку хуже были готовы физически. У команды было на два дня меньше времени для отдыха и долго добирались в столицу после матча с "Ромой" в Лиге Европы.

"Мы только вчера приехали. Сразу на базу. А вечером уже была тренировка", — сказал Дубинчак.

Также Дубинчак заявил, что на игру команды повлияла травма Дениса Попова, который был основным игроком защиты.

Владислав отметил, что после удаления "Шахтер" отошел на свою половину поля и дал возможность "Динамо" сделать много моментов.

Напомним, Ярослава Магучих высказалась в отношении мэра Днепра Бориса Филатова.

В житомирском "Полесье" начались проблемы, поскольку болельщики выступили против главного тренера.

футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Владислав Дубинчак

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