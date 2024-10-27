Владислав Дубинчак рассказал о проблемах команды в матче с Шахтером

Владислав Дубинчак в матче против "Шахтера". Фото: "Динамо"

В матче УПЛ киевское "Динамо" сыграло в ничью с донецким "Шахтером" (1:1). После игры левый защитник киевлян Владислав Дубинчак рассказал о проблемах команды.

Свой комментарий Дубинчак оставил в эфире FootballHub.

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Почему "Динамо" плохо сыграло до гола "Шахтера"

По словам Дубинчака, в первом тайме киевлянам было очень тяжело, поскольку хуже были готовы физически. У команды было на два дня меньше времени для отдыха и долго добирались в столицу после матча с "Ромой" в Лиге Европы.

"Мы только вчера приехали. Сразу на базу. А вечером уже была тренировка", — сказал Дубинчак.

Также Дубинчак заявил, что на игру команды повлияла травма Дениса Попова, который был основным игроком защиты.

Владислав отметил, что после удаления "Шахтер" отошел на свою половину поля и дал возможность "Динамо" сделать много моментов.

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